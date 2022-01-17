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≡ Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43317
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
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Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14986
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 11:34
#15
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Цитата:
ACROS:
Скорее всего,надо думать, из-за форс-мажорных обстоятельств:

Это как если ты устроишься пожарным, но только до первого пожара :lol:
Профайл
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