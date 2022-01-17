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≡ Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43317
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
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Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15368
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
#1
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процесс идет.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
211
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:30
#2
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хватит. попили рабочую кровь
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2385
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:59
#3
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Цитата:
alex_60:
процесс идет.


Видимый процесс для широкого пипла, чисто популисткий: активы, имущество и неприкосновенность - у них никто не отберёт и не тронет, членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15368
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 10:02
#4
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Цитата:
ACROS:
членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.


пожизненный пост главы совета..
забрали.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2348
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:21
#5
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А Народный банк, а Жусан банк? А куча селькохозяйственных земель? А еще уйма активов? Это все остается в собственности?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14986
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:32
#6
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Цитата:
alex_60:
пожизненный пост главы совета.. забрали.

А может Жириновский прав? :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14986
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:33
#7
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Цитата:
юля елиссева:
А Народный банк, а Жусан банк? А куча селькохозяйственных земель? А еще уйма активов? Это все остается в собственности?

Да :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14986
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:54
#8
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Он вроде так и не обьяснил почему уходит. Уволили? По состоянию здоровья? Или уже заработал столько, что можно не работать? Причина ухода какая?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15368
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 10:56
#9
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Цитата:
maxsaf:
Причина ухода какая?


восемь лет.
больше нельзя.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
132
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:58
#10
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Хаяли одного банкира в воровстве те, кто является владельцами банков и активов разных компаний. Ни в коей мере не оправдываю первого, но по ходу последние скоро будут жить рядом с первым :-) в Лондоне или Париже.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14986
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 10:58
#11
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Цитата:
alex_60:
восемь лет.

А по какой статье? :-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15368
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 11:01
#12
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Цитата:
maxsaf:
А по какой статье?


зять.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2348
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 11:01
#13
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Цитата:
maxsaf:
Или уже заработал столько, что можно не работать?

В Атамекене он можно сказать ничего не зарабатывал :) такое место можно оставить без сожаления :))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2385
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 11:28
#14
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Цитата:
alex_60:
пожизненный пост главы совета.. забрали.


Скорее всего,надо думать, из-за форс-мажорных обстоятельств: - введение режима ЧП.
Мне кажеться в режиме ЧП, действие Конституции или некоторых её положении и статей приостанавливается и её заменяют приказы и указы Президента и оперативное командование в ручном режиме берёт на себя Верховный Главнокомандующии, то есть Президент.
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