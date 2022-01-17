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Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43317
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
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Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
процесс идет.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 211
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:30
хватит. попили рабочую кровь
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2385
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:59
Цитата:
Видимый процесс для широкого пипла, чисто популисткий: активы, имущество и неприкосновенность - у них никто не отберёт и не тронет, членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.
alex_60:
процесс идет.
процесс идет.
Видимый процесс для широкого пипла, чисто популисткий: активы, имущество и неприкосновенность - у них никто не отберёт и не тронет, членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 10:02
Цитата:
пожизненный пост главы совета..
забрали.
ACROS:
членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.
членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.
пожизненный пост главы совета..
забрали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2348
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:21
А Народный банк, а Жусан банк? А куча селькохозяйственных земель? А еще уйма активов? Это все остается в собственности?
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:32
Цитата:
А может Жириновский прав?
alex_60:
пожизненный пост главы совета.. забрали.
пожизненный пост главы совета.. забрали.
А может Жириновский прав?
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:33
Цитата:
Да
юля елиссева:
А Народный банк, а Жусан банк? А куча селькохозяйственных земель? А еще уйма активов? Это все остается в собственности?
А Народный банк, а Жусан банк? А куча селькохозяйственных земель? А еще уйма активов? Это все остается в собственности?
Да
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:54
Он вроде так и не обьяснил почему уходит. Уволили? По состоянию здоровья? Или уже заработал столько, что можно не работать? Причина ухода какая?
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 10:56
Цитата:
восемь лет.
больше нельзя.
maxsaf:
Причина ухода какая?
Причина ухода какая?
восемь лет.
больше нельзя.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 132
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:58
Хаяли одного банкира в воровстве те, кто является владельцами банков и активов разных компаний. Ни в коей мере не оправдываю первого, но по ходу последние скоро будут жить рядом с первым в Лондоне или Париже.
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 10:58
Цитата:
А по какой статье?
alex_60:
восемь лет.
восемь лет.
А по какой статье?
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 11:01
Цитата:
зять.
maxsaf:
А по какой статье?
А по какой статье?
зять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2348
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 11:01
Цитата:
В Атамекене он можно сказать ничего не зарабатывал :) такое место можно оставить без сожаления :))
maxsaf:
Или уже заработал столько, что можно не работать?
Или уже заработал столько, что можно не работать?
В Атамекене он можно сказать ничего не зарабатывал :) такое место можно оставить без сожаления :))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2385
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 11:28
Цитата:
Скорее всего,надо думать, из-за форс-мажорных обстоятельств: - введение режима ЧП.
Мне кажеться в режиме ЧП, действие Конституции или некоторых её положении и статей приостанавливается и её заменяют приказы и указы Президента и оперативное командование в ручном режиме берёт на себя Верховный Главнокомандующии, то есть Президент.
alex_60:
пожизненный пост главы совета.. забрали.
пожизненный пост главы совета.. забрали.
Скорее всего,надо думать, из-за форс-мажорных обстоятельств: - введение режима ЧП.
Мне кажеться в режиме ЧП, действие Конституции или некоторых её положении и статей приостанавливается и её заменяют приказы и указы Президента и оперативное командование в ручном режиме берёт на себя Верховный Главнокомандующии, то есть Президент.
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