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Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43317
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб. И это печально. Правда, следует отметить: с какой скоростью бизнес в последнее время накручивал цены, с такой же скоростью рос размер причиненного ущерба.
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- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1835
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 09:24
Цитата:
Привет!
Ну для этого ж вроде и внедряют цифровизацию, чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами. А для контроля нужна старая добрая ОБХС, только охранять она будет интересы рядового покупателя, т.е. народа, которому принадлежит власть в государстве по Конституции, то бишь само Государство охранять. И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.
Victor Yang:
Привет!
Ну для этого ж вроде и внедряют цифровизацию, чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами. А для контроля нужна старая добрая ОБХС, только охранять она будет интересы рядового покупателя, т.е. народа, которому принадлежит власть в государстве по Конституции, то бишь само Государство охранять. И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:25
Цитата:
Цитата:
Оно и видно что не торговец, потому что написать такую глупость мог только человек далёкий от торговли,на продукты никто и не накидывает 25 % сейчас и 20 за счастье,конкуренция батенька.
Сигаретники вообще почему-то свою продукцию считают социальным товаром первой необходимости,у них накрутка 5-7%
Горожанин_kst:
Ввести штраф за наценку на товар выше 25%
Ввести штраф за наценку на товар выше 25%
Цитата:
Горожанин_kst:
Никак. Я не торговец
Никак. Я не торговец
Оно и видно что не торговец, потому что написать такую глупость мог только человек далёкий от торговли,на продукты никто и не накидывает 25 % сейчас и 20 за счастье,конкуренция батенька.
Сигаретники вообще почему-то свою продукцию считают социальным товаром первой необходимости,у них накрутка 5-7%
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:31
Цитата:
А вы в курсе,что всю эту вашу цифвровизацию,маркировку,просклад и прочую лабудень,может позволить себе только более менее приличный супермаркет,ибо нужны бухгалтера,компютерщик и.т.д.
Магазин "У Дома" просто не потянет всё это,сейчас уже во многих магазах сами хозяева торгуют,когда ещё всю эту никому не нужную отчётность вести?
Горожанин_kst:
Привет! Ну для этого ж вроде и внедряют цифровизацию, чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами
Привет! Ну для этого ж вроде и внедряют цифровизацию, чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами
А вы в курсе,что всю эту вашу цифвровизацию,маркировку,просклад и прочую лабудень,может позволить себе только более менее приличный супермаркет,ибо нужны бухгалтера,компютерщик и.т.д.
Магазин "У Дома" просто не потянет всё это,сейчас уже во многих магазах сами хозяева торгуют,когда ещё всю эту никому не нужную отчётность вести?
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:38
Цитата:
Э-эх. .. учитесь ))
Цитата:
Горожанин_kst:
Никак. Я не торговец
Никак. Я не торговец
Э-эх. .. учитесь ))
Цитата:
Victor Yang:
Проще простого - создать фирму-прокладку, которая будет закупать товар у оптовика и продавать с наценкой 25% тому же магазину.
Проще простого - создать фирму-прокладку, которая будет закупать товар у оптовика и продавать с наценкой 25% тому же магазину.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:39
сейчас наверное тем кто в таиланде был два раза
в новый фонд помощи народу придется вложиться
миллионов по сто минимум наверное .
в новый фонд помощи народу придется вложиться
миллионов по сто минимум наверное .
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:40
Цитата:
А для этого надо всех потенциальных террористов отправить баранов пасти. И при деле, и сытые, и стране помощь. Особенно котов-террористов
[Исправлено: maxsaf, 17.01.2022 - 10:41]
Горожанин_kst:
И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.
И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.
А для этого надо всех потенциальных террористов отправить баранов пасти. И при деле, и сытые, и стране помощь. Особенно котов-террористов
[Исправлено: maxsaf, 17.01.2022 - 10:41]
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:44
после протестов смотрю пиво
на двадцать процентов подорожало.
вот такая польза от протестов.
на двадцать процентов подорожало.
вот такая польза от протестов.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:45
Цитата:
Тот кто в 2019 в марте летел со мной в одном самолёте в Египет,то же может закинуть хотя бы по 50млн,пенсионерам скидка
alex_60:
сейчас наверное тем кто в таиланде был два раза в новый фонд помощи народу придется вложиться миллионов по сто минимум наверное .
сейчас наверное тем кто в таиланде был два раза в новый фонд помощи народу придется вложиться миллионов по сто минимум наверное .
Тот кто в 2019 в марте летел со мной в одном самолёте в Египет,то же может закинуть хотя бы по 50млн,пенсионерам скидка
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:46
Цитата:
они теперь милые дворняги.
Песик- голос-гав-гав.
maxsaf:
Особенно котов-террористов
Особенно котов-террористов
они теперь милые дворняги.
Песик- голос-гав-гав.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 11:07
Цитата:
Тут спорный вопрос,кто знает жизнь ,а кто нет.
Вы жизнь прожили в благополучном СССР,где за вас думало государство,всё что требовалось от рядового гражданина прийти на работу к 8утра,с 12-13 пообедать,в 17.00 можно идти домой.
Моя же трудовая деятельность началась в 90-е,в самый разгар разрухи,всё и вся пустили на самотёк выживайте как хотите,а "помощь" от государства предприниматели видят только в виде штрафов.
Это вам не тепличные условия в СССР-это новый капиталистический Казахстан.
Лесовик:
Откровенно -ТОВАРИЩЬ Воронин как раз нам товарищь! А такие Dobrinzoff явные враги народа, которые жизни явно не знают, воспитывались в 90 годах.
Откровенно -ТОВАРИЩЬ Воронин как раз нам товарищь! А такие Dobrinzoff явные враги народа, которые жизни явно не знают, воспитывались в 90 годах.
Тут спорный вопрос,кто знает жизнь ,а кто нет.
Вы жизнь прожили в благополучном СССР,где за вас думало государство,всё что требовалось от рядового гражданина прийти на работу к 8утра,с 12-13 пообедать,в 17.00 можно идти домой.
Моя же трудовая деятельность началась в 90-е,в самый разгар разрухи,всё и вся пустили на самотёк выживайте как хотите,а "помощь" от государства предприниматели видят только в виде штрафов.
Это вам не тепличные условия в СССР-это новый капиталистический Казахстан.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14812
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 11:20
Цитата:
В сытых США и Франции они вполне были в 21 веке. Во всех государствах и во все времена были люди недовольные властью.
Цитата:
Ну а что мешает у оптовика сделать покупателя-мелкооптовика, который будет "продавать" уже магазину, у которого тот же фактический хозяин?
С другой стороны - а если высокий спрос и низкое предложение? По мне пусть лучше товар лежит в магазине по высокой цене, чем его надо будет караулить, стоять километровые очереди или вообще покупать его где-то по ещё более высокой цене.
Горожанин_kst:
И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.
И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.
В сытых США и Франции они вполне были в 21 веке. Во всех государствах и во все времена были люди недовольные властью.
Цитата:
Горожанин_kst:
чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами.
чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами.
Ну а что мешает у оптовика сделать покупателя-мелкооптовика, который будет "продавать" уже магазину, у которого тот же фактический хозяин?
С другой стороны - а если высокий спрос и низкое предложение? По мне пусть лучше товар лежит в магазине по высокой цене, чем его надо будет караулить, стоять километровые очереди или вообще покупать его где-то по ещё более высокой цене.
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