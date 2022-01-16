Отправлено: - 10:31

Горожанин_kst:

Привет! Ну для этого ж вроде и внедряют цифровизацию, чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами

Цитата:А вы в курсе,что всю эту вашу цифвровизацию,маркировку,просклад и прочую лабудень,может позволить себе только более менее приличный супермаркет,ибо нужны бухгалтера,компютерщик и.т.д.Магазин "У Дома" просто не потянет всё это,сейчас уже во многих магазах сами хозяева торгуют,когда ещё всю эту никому не нужную отчётность вести?