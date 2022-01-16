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≡ Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43316
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
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Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб. И это печально. Правда, следует отметить: с какой скоростью бизнес в последнее время накручивал цены, с такой же скоростью рос размер причиненного ущерба.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1835
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 09:24
#30
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Цитата:
Victor Yang:

Привет!
Ну для этого ж вроде и внедряют цифровизацию, чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами. А для контроля нужна старая добрая ОБХС, только охранять она будет интересы рядового покупателя, т.е. народа, которому принадлежит власть в государстве по Конституции, то бишь само Государство охранять. И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8417
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:25
#31
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ввести штраф за наценку на товар выше 25%

Цитата:
Горожанин_kst:
Никак. Я не торговец

Оно и видно что не торговец, потому что написать такую глупость мог только человек далёкий от торговли,на продукты никто и не накидывает 25 % сейчас и 20 за счастье,конкуренция батенька.
Сигаретники вообще почему-то свою продукцию считают социальным товаром первой необходимости,у них накрутка 5-7%
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8417
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:31
#32
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Цитата:
Горожанин_kst:
Привет! Ну для этого ж вроде и внедряют цифровизацию, чтоб было наглядно видно что-где-когда.Онлайн-склады, электронную сопроводиловку, товарный учёт на онлайн-площадке государственной вот не за горами

А вы в курсе,что всю эту вашу цифвровизацию,маркировку,просклад и прочую лабудень,может позволить себе только более менее приличный супермаркет,ибо нужны бухгалтера,компютерщик и.т.д.
Магазин "У Дома" просто не потянет всё это,сейчас уже во многих магазах сами хозяева торгуют,когда ещё всю эту никому не нужную отчётность вести?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14977
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:38
#33
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Цитата:
Горожанин_kst:
Никак. Я не торговец

Э-эх. .. учитесь ))
Цитата:
Victor Yang:
Проще простого - создать фирму-прокладку, которая будет закупать товар у оптовика и продавать с наценкой 25% тому же магазину.

:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:39
#34
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сейчас наверное тем кто в таиланде был два раза
в новый фонд помощи народу придется вложиться
миллионов по сто минимум наверное .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14977
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 10:40
#35
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Цитата:
Горожанин_kst:
И не будет голодных бунтов и банд "террористов", грабящих продовольственные и шмоточные гиперы.

А для этого надо всех потенциально террористов отправить баранов пасти. И при деле, и сытые, и стране помощь. Особенно котов-террористов :lol:
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