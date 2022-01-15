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Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43316
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 15.01.22 - 17:11
Штамм "Омикрон" в Костанайской области еще не выявляли, но учитывая, что он уже есть в столице, Алматы и соседней Актюбинской области, Даулетбаев предполагают, что циркуляция "Омикрона" идет и у нас.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8107
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 17:11
- Вообще вакцинация подростков с 12 до 18 лет проводится с письменного согласия родителей или законных представителей, и с согласия самого подростка,
Какие же родители в детдоме?
И кстати кто там спрашивает согласие?
Какие же родители в детдоме?
И кстати кто там спрашивает согласие?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8107
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 17:14
И Астыкжан для нас закрыт..
Жаль..
Жаль..
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 15.01.22 - 17:59
Цитата:
Печалька! Будешь питаться из магазина на 1 этаже? Советую супермаркет Французский дом.ПОЛУБЕДНЫЕ ТАМ ЗАТАРИВАЮТСЯ НА НЕДЕЛЮ!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 18:00]
111:
Печалька! Будешь питаться из магазина на 1 этаже? Советую супермаркет Французский дом.ПОЛУБЕДНЫЕ ТАМ ЗАТАРИВАЮТСЯ НА НЕДЕЛЮ!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 18:00]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2384
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 18:33
Цитата:
Всегда считал и считаю, что спрашивать согласие у НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ и НЕКОМПЕТЕНТНЫХ в медицине людей, это чистый воды уход от ответственности медицинских работников: - если,в данном случае вакцина, прошла все испытания и сертифицирована и абсалютно безопасна, то смело колите и берите ответственность на СЕБЯ, не спрашивая ни у кого никакого согласия: - вы же медики ПРОФЕССИОНАЛЫ, кто лучше вас знает как вакцина воздействует на человека; если человек нездоров в данный момент, или же болеет хроническими болезнями - исследуйте его и принимайте решение
А, то выдумали лотерею, типа гадания на кофейной гуще: пишите или не пишите, потом может и выздоровеете а может и нет.
Сами пугают людей, создают нездоровый ажиотаж.
Цитата:
Что там низкие цены, или товар залежавший??
111:
спрашивает согласие
спрашивает согласие
Всегда считал и считаю, что спрашивать согласие у НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ и НЕКОМПЕТЕНТНЫХ в медицине людей, это чистый воды уход от ответственности медицинских работников: - если,в данном случае вакцина, прошла все испытания и сертифицирована и абсалютно безопасна, то смело колите и берите ответственность на СЕБЯ, не спрашивая ни у кого никакого согласия: - вы же медики ПРОФЕССИОНАЛЫ, кто лучше вас знает как вакцина воздействует на человека; если человек нездоров в данный момент, или же болеет хроническими болезнями - исследуйте его и принимайте решение
А, то выдумали лотерею, типа гадания на кофейной гуще: пишите или не пишите, потом может и выздоровеете а может и нет.
Сами пугают людей, создают нездоровый ажиотаж.
Цитата:
Доктор СИЗО:
ПОЛУБЕДНЫЕ ТАМ ЗАТАРИВАЮТСЯ
ПОЛУБЕДНЫЕ ТАМ ЗАТАРИВАЮТСЯ
Что там низкие цены, или товар залежавший??
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 211
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 19:54
привитых 80 процентов на дистанционку. хрень полнейшая. В каждом постановлении противоречия своим же указаниям. Вывод сам напрашивается, что вакцинированные ничем не отличаются от невакцинированных.. Иначе бы небыло бы таких ограничений.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 211
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 20:01
на госслужбе практически 100 процентов привитых и из них как выше было сказано 80 на дистанцию.. Мда...
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 16.01.22 - 06:32
Цитата:
Место проходное, и много людей в центре рядом живет.
ACROS:
Место проходное, и много людей в центре рядом живет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14976
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 16.01.22 - 10:57
Кстати, у нас Pfizer прививают до 30 лет. Старше 30 - Модерна.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 218
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 16.01.22 - 17:38
Цитата:
отличие в том, что вакцинированные перенесут болезнь в более легкой форме, не займут койку в больнице, и потребует меньше средств и внимания в процессе лечения.
рихард:
Вывод сам напрашивается, что вакцинированные ничем не отличаются от невакцинированных
Вывод сам напрашивается, что вакцинированные ничем не отличаются от невакцинированных
отличие в том, что вакцинированные перенесут болезнь в более легкой форме, не займут койку в больнице, и потребует меньше средств и внимания в процессе лечения.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 938
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 17.01.22 - 09:30
от омикрона не "спастись" переболеют все, учитывая что он мягче предыдущих зл036у4их вирусов, поэтому переболев повысим иммунитет а закрываться от него бессмысленно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4726
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 17.01.22 - 10:09
Цитата:
вот согласна. Если по сути посмотреть - восприятие ковида и его разновидностей - аналогично гриппу/орз/орви. ОНи круглый год - они уже рядом с нами живут. И разновидности у того же гриппа есть. И порой мы уже не реагируем особо на них. Хотя кто-то , зависимо от организма, заболевает и .... Повторюсь - индивидуальность. Этот вирус становится таким же. У него свои свойства и влияние на организм. И кто-то его переносит влегкую, а кто-то ... У него будут разновидности и по мимо Омикрона (или как). Он будет с нами теперь жить. Надо это просто осознать и принять. Может чуть перестроить свой образ жизни под него и т.д.. Ведь вирусов на планете охринеть сколько: какие-то еще "спят", какие-то уже "устарели" - мы с ними адаптированы, а какие-то просыпаются и завоевывают свое место под солнцем; а кто-то мутирует ...Короче, жизнь идет своим чередом.
antonK:
от омикрона не "спастись" переболеют все,
от омикрона не "спастись" переболеют все,
вот согласна. Если по сути посмотреть - восприятие ковида и его разновидностей - аналогично гриппу/орз/орви. ОНи круглый год - они уже рядом с нами живут. И разновидности у того же гриппа есть. И порой мы уже не реагируем особо на них. Хотя кто-то , зависимо от организма, заболевает и .... Повторюсь - индивидуальность. Этот вирус становится таким же. У него свои свойства и влияние на организм. И кто-то его переносит влегкую, а кто-то ... У него будут разновидности и по мимо Омикрона (или как). Он будет с нами теперь жить. Надо это просто осознать и принять. Может чуть перестроить свой образ жизни под него и т.д.. Ведь вирусов на планете охринеть сколько: какие-то еще "спят", какие-то уже "устарели" - мы с ними адаптированы, а какие-то просыпаются и завоевывают свое место под солнцем; а кто-то мутирует ...Короче, жизнь идет своим чередом.
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