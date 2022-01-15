Отправлено: - 10:09

antonK:

от омикрона не "спастись" переболеют все,

Цитата:вот согласна. Если по сути посмотреть - восприятие ковида и его разновидностей - аналогично гриппу/орз/орви. ОНи круглый год - они уже рядом с нами живут. И разновидности у того же гриппа есть. И порой мы уже не реагируем особо на них. Хотя кто-то , зависимо от организма, заболевает и .... Повторюсь - индивидуальность. Этот вирус становится таким же. У него свои свойства и влияние на организм. И кто-то его переносит влегкую, а кто-то ... У него будут разновидности и по мимо Омикрона (или как). Он будет с нами теперь жить. Надо это просто осознать и принять. Может чуть перестроить свой образ жизни под него и т.д.. Ведь вирусов на планете охринеть сколько: какие-то еще "спят", какие-то уже "устарели" - мы с ними адаптированы, а какие-то просыпаются и завоевывают свое место под солнцем; а кто-то мутирует ...Короче, жизнь идет своим чередом.