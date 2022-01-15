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≡ Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43316
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 15.01.22 - 17:11
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Штамм "Омикрон" в Костанайской области еще не выявляли, но учитывая, что он уже есть в столице, Алматы и соседней Актюбинской области, Даулетбаев предполагают, что циркуляция "Омикрона" идет и у нас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8107
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 17:11
#1
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- Вообще вакцинация подростков с 12 до 18 лет проводится с письменного согласия родителей или законных представителей, и с согласия самого подростка,

Какие же родители в детдоме?
И кстати кто там спрашивает согласие?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8107
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 17:14
#2
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И Астыкжан для нас закрыт..
Жаль..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4535
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 15.01.22 - 17:59
#3
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Цитата:
111:

Печалька! Будешь питаться из магазина на 1 этаже? Советую супермаркет Французский дом.ПОЛУБЕДНЫЕ ТАМ ЗАТАРИВАЮТСЯ НА НЕДЕЛЮ!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 18:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2384
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 18:33
#4
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Цитата:
111:
спрашивает согласие


Всегда считал и считаю, что спрашивать согласие у НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ и НЕКОМПЕТЕНТНЫХ в медицине людей, это чистый воды уход от ответственности медицинских работников: - если,в данном случае вакцина, прошла все испытания и сертифицирована и абсалютно безопасна, то смело колите и берите ответственность на СЕБЯ, не спрашивая ни у кого никакого согласия: - вы же медики ПРОФЕССИОНАЛЫ, кто лучше вас знает как вакцина воздействует на человека; если человек нездоров в данный момент, или же болеет хроническими болезнями - исследуйте его и принимайте решение
А, то выдумали лотерею, типа гадания на кофейной гуще: пишите или не пишите, потом может и выздоровеете а может и нет.
Сами пугают людей, создают нездоровый ажиотаж.

Цитата:
Доктор СИЗО:
ПОЛУБЕДНЫЕ ТАМ ЗАТАРИВАЮТСЯ


Что там низкие цены, или товар залежавший??
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
211
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 19:54
#5
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привитых 80 процентов на дистанционку. хрень полнейшая. В каждом постановлении противоречия своим же указаниям. Вывод сам напрашивается, что вакцинированные ничем не отличаются от невакцинированных.. Иначе бы небыло бы таких ограничений.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
211
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 20:01
#6
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на госслужбе практически 100 процентов привитых и из них как выше было сказано 80 на дистанцию.. Мда...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4535
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 16.01.22 - 06:32
#7
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Цитата:
ACROS:

Место проходное, и много людей в центре рядом живет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14976
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 16.01.22 - 10:57
#8
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Кстати, у нас Pfizer прививают до 30 лет. Старше 30 - Модерна.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
218
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 16.01.22 - 17:38
#9
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Цитата:
рихард:
Вывод сам напрашивается, что вакцинированные ничем не отличаются от невакцинированных

отличие в том, что вакцинированные перенесут болезнь в более легкой форме, не займут койку в больнице, и потребует меньше средств и внимания в процессе лечения.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
938
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 17.01.22 - 09:30
#10
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от омикрона не "спастись" переболеют все, учитывая что он мягче предыдущих зл036у4их вирусов, поэтому переболев повысим иммунитет а закрываться от него бессмысленно
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4726
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 17.01.22 - 10:09
#11
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Цитата:
antonK:
от омикрона не "спастись" переболеют все,

вот согласна. Если по сути посмотреть - восприятие ковида и его разновидностей - аналогично гриппу/орз/орви. ОНи круглый год - они уже рядом с нами живут. И разновидности у того же гриппа есть. И порой мы уже не реагируем особо на них. Хотя кто-то , зависимо от организма, заболевает и .... Повторюсь - индивидуальность. Этот вирус становится таким же. У него свои свойства и влияние на организм. И кто-то его переносит влегкую, а кто-то ... У него будут разновидности и по мимо Омикрона (или как). Он будет с нами теперь жить. Надо это просто осознать и принять. Может чуть перестроить свой образ жизни под него и т.д.. Ведь вирусов на планете охринеть сколько: какие-то еще "спят", какие-то уже "устарели" - мы с ними адаптированы, а какие-то просыпаются и завоевывают свое место под солнцем; а кто-то мутирует ...Короче, жизнь идет своим чередом.
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