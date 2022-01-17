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≡ Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43316
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
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Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
#1
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процесс идет.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
211
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:30
#2
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хватит. попили рабочую кровь
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2384
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 09:59
#3
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Цитата:
alex_60:
процесс идет.


Видимый процесс для широкого пипла, чисто популисткий: активы, имущество и неприкосновенность - у них никто не отберёт и не тронет, членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 10:02
#4
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Цитата:
ACROS:
членов семьи и их имущество охраняет Закон о первом президенте и Елбасы.


пожизненный пост главы совета..
забрали.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2346
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:21
#5
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А Народный банк, а Жусан банк? А куча селькохозяйственных земель? А еще уйма активов? Это все остается в собственности?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14976
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:32
#6
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Цитата:
alex_60:
пожизненный пост главы совета.. забрали.

А может Жириновский прав? :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14976
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 10:33
#7
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Цитата:
юля елиссева:
А Народный банк, а Жусан банк? А куча селькохозяйственных земель? А еще уйма активов? Это все остается в собственности?

Да :lol:
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