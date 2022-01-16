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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8107
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:45
Цитата:
Жена дома сидела, а я решил просто выйти, размяться на старости..
drakon:
Куда, девал - жену. Куда собрался?
Куда, девал - жену. Куда собрался?
Жена дома сидела, а я решил просто выйти, размяться на старости..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8107
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:49
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 22:48
Цитата:
Да нету их этих тысяч привозных и никогда не было. Местные и сами достаточно отморозистые чтобы такое вытворять.
Victor Yang:
Всех исполинтелей завозить из-за рубежа неэффективно. Достаточно нескольких тысяч зачинщиков
Всех исполинтелей завозить из-за рубежа неэффективно. Достаточно нескольких тысяч зачинщиков
Да нету их этих тысяч привозных и никогда не было. Местные и сами достаточно отморозистые чтобы такое вытворять.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 22:57
Мы тут общаемся и среди недели, и на выходных, а Абайку сюда как на каторгу в рабочие дни выгоняют. Не по своей воле он тут - иначе появлялся бы на выходных чаще чем среди недели
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 04:28
Цитата:
Цитата:
Если это окажется правдой, то другое противоречивое заявление автоматически станет брехней
111:
А потому главный вопрос - Где Елбасы..
А потому главный вопрос - Где Елбасы..
Цитата:
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родное село Шамалган под Алма-Атой со 2 по 3 января, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали односельчане Назарбаева.
Если это окажется правдой, то другое противоречивое заявление автоматически станет брехней
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 05:42
Цитата:
Что-то про Назарбаева только Российские СМИ пишут.
А Хабар выпустил фильм про Новый Казахстан.
maxsaf:
Если это окажется правдой, то другое противоречивое заявление автоматически станет брехней
Если это окажется правдой, то другое противоречивое заявление автоматически станет брехней
Что-то про Назарбаева только Российские СМИ пишут.
А Хабар выпустил фильм про Новый Казахстан.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 06:36
Цитата:
Ну все, возвращайтесь. Детей будете учить в одном из этих российских филиалов вузов.
Victor Yang:
выпустил фильм про Новый Казахстан.
выпустил фильм про Новый Казахстан.
Ну все, возвращайтесь. Детей будете учить в одном из этих российских филиалов вузов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4535
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 07:29
Цитата:
111ый, а соседи у тебя молодые? Значит помогут тебе,легче будет скоротать старость с женой молодушкой!
111:
111ый, а соседи у тебя молодые? Значит помогут тебе,легче будет скоротать старость с женой молодушкой!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1242
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 07:37
Цитата:
Когда разгромили ленту, оттуда ушли все приличные журналисты и организовали новый ресурс Медузу
---
Я в курсе. Но там иногда бывают хорошие статьи.
Серый волк:
Когда разгромили ленту, оттуда ушли все приличные журналисты и организовали новый ресурс Медузу
---
Я в курсе. Но там иногда бывают хорошие статьи.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 08:52
Цитата:
Вы даже посмотрели? Я пока не стал тратить время, но название многообещающее. Вкратце - о чём там?
maxsaf:
Детей будете учить в одном из этих российских филиалов вузов.
Детей будете учить в одном из этих российских филиалов вузов.
Вы даже посмотрели? Я пока не стал тратить время, но название многообещающее. Вкратце - о чём там?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:21
учиться,учиться и учиться..
как завещал..
спекулянтов и барыг-уничтожить как класс.
как завещал..
спекулянтов и барыг-уничтожить как класс.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:23
вообще смотрю уровень политологов
здесь на форуме на очень высоком уровне.
здесь на форуме на очень высоком уровне.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:24
Цитата:
конечно у некоторых уровень грамотности хромает.
111:
опять откарываем
опять откарываем
конечно у некоторых уровень грамотности хромает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:32
Цитата:
комиссия что, не работает с утра?
Доктор СИЗО:
Лжедепутат даже не попал в списки избирательных бюлетней. Казаки были препровождены в обезьяники говд. Где местные гопники срезали у них на память ихние лампасы и заставили их сожрать
Лжедепутат даже не попал в списки избирательных бюлетней. Казаки были препровождены в обезьяники говд. Где местные гопники срезали у них на память ихние лампасы и заставили их сожрать
комиссия что, не работает с утра?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:36
//Ранее Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. По его словам, он называется «Координационный штаб "Демократические выборы Казахстана"».//
второй лондон.
второй лондон.
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