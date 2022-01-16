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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8107
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:45
#7381
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Цитата:
drakon:
Куда, девал - жену. Куда собрался?

Жена дома сидела, а я решил просто выйти, размяться на старости..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8107
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:49
#7382
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Сейчас смотрю сосед по стоянке тоже чистит..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 22:48
#7383
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Цитата:
Victor Yang:
Всех исполинтелей завозить из-за рубежа неэффективно. Достаточно нескольких тысяч зачинщиков

Да нету их этих тысяч привозных и никогда не было. Местные и сами достаточно отморозистые чтобы такое вытворять. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 22:57
#7384
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Мы тут общаемся и среди недели, и на выходных, а Абайку сюда как на каторгу в рабочие дни выгоняют. Не по своей воле он тут - иначе появлялся бы на выходных чаще чем среди недели :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 04:28
#7385
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Цитата:
111:
А потому главный вопрос - Где Елбасы..

Цитата:
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родное село Шамалган под Алма-Атой со 2 по 3 января, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали односельчане Назарбаева.

Если это окажется правдой, то другое противоречивое заявление автоматически станет брехней
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 05:42
#7386
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Цитата:
maxsaf:
Если это окажется правдой, то другое противоречивое заявление автоматически станет брехней

Что-то про Назарбаева только Российские СМИ пишут.
А Хабар выпустил фильм про Новый Казахстан.

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 06:36
#7387
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Цитата:
Victor Yang:
выпустил фильм про Новый Казахстан.

Ну все, возвращайтесь. Детей будете учить в одном из этих российских филиалов вузов.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4535
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 07:29
#7388
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Цитата:
111:

111ый, а соседи у тебя молодые? Значит помогут тебе,легче будет скоротать старость с женой молодушкой!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 07:37
#7389
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Цитата:
Серый волк:

Когда разгромили ленту, оттуда ушли все приличные журналисты и организовали новый ресурс Медузу
---
Я в курсе. Но там иногда бывают хорошие статьи.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 08:52
#7390
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Цитата:
maxsaf:
Детей будете учить в одном из этих российских филиалов вузов.

Вы даже посмотрели? Я пока не стал тратить время, но название многообещающее. Вкратце - о чём там?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:21
#7391
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учиться,учиться и учиться..
как завещал..
спекулянтов и барыг-уничтожить как класс.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:23
#7392
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вообще смотрю уровень политологов
здесь на форуме на очень высоком уровне.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:24
#7393
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Цитата:
111:
опять откарываем


конечно у некоторых уровень грамотности хромает.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:32
#7394
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Лжедепутат даже не попал в списки избирательных бюлетней. Казаки были препровождены в обезьяники говд. Где местные гопники срезали у них на память ихние лампасы и заставили их сожрать


комиссия что, не работает с утра?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 09:36
#7395
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//Ранее Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. По его словам, он называется «Координационный штаб "Демократические выборы Казахстана"».//

второй лондон.
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