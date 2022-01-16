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А потому главный вопрос - Где Елбасы..

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родное село Шамалган под Алма-Атой со 2 по 3 января, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали односельчане Назарбаева.

Цитата:Цитата:Если это окажется правдой, то другое противоречивое заявление автоматически станет брехней