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Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43315
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб. И это печально. Правда, следует отметить: с какой скоростью бизнес в последнее время накручивал цены, с такой же скоростью рос размер причиненного ущерба.
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Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 12:54
Цитата:
Сейчас бананы почти в 3 раза дороже моркови. Так что это не аргумент для протестов. В июне что-то не выходили на площадь.
Цитата:
Поменяли по-моему 5 министров. на их смену пришли их же замы... так что о смене и обновлении говорить не приходится.
Например, в Костанае акиму области задали вопрос о моркови по цене бананов.
Сейчас бананы почти в 3 раза дороже моркови. Так что это не аргумент для протестов. В июне что-то не выходили на площадь.
Цитата:
Правительство во главе со ставленником Елбасы Аскаром Маминым отправлено в отставку.
Поменяли по-моему 5 министров. на их смену пришли их же замы... так что о смене и обновлении говорить не приходится.
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 12:56
Цитата:
Или заставят добровольно-принудительно скинутся. В одном банке уже всем сотрудникам сказали перевести по 10 тыщ на восстановление Алматы.
maxsaf:
Ущерба на 3 миллиарда - на всех раскидают.
Ущерба на 3 миллиарда - на всех раскидают.
Или заставят добровольно-принудительно скинутся. В одном банке уже всем сотрудникам сказали перевести по 10 тыщ на восстановление Алматы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 607
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 13:49
Цитата:
О...оленеводы оказывается знают причину аварий на ТЭЦ-3! План "А" у бункерного с треском провалился!
Уже не ваш земляк:
Пожар в котельной показал, куда все денежки ушли.
Пожар в котельной показал, куда все денежки ушли.
О...оленеводы оказывается знают причину аварий на ТЭЦ-3! План "А" у бункерного с треском провалился!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23884
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 13:54
Цитата:
Чекушка, ты уже перевела 10 000 тенге?...
ПолиграфЪ Боярышников:
План "А" у бункерного с треском провалился!
План "А" у бункерного с треском провалился!
Чекушка, ты уже перевела 10 000 тенге?...
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 00:47
Комментарий проходит проверку.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 01:17
Комментарий проходит проверку.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8415
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 02:03
Цитата:
У товарища Воронина ярко выраженная ностальгия по СССР с пустыми полками,тотальным дефицитом всего и вся. Никогда такое регулирование ни к чему хорошему не приводило,бизнес не будет вкладывать деньги в убыточное дело,сейчас если и дорого но всё есть,а если начнут повально регулировать,то эти товары просто никто не будет продавать. Надо подходить с другой стороны,почему бы государству назло хапугам и спекулянтам, не организовать свою сеть небольших социальных магазинов и реализовывать продукцию стабфондов через них?Если это будет действительно большая сеть,тогда глядишь и в магазинах спекулянтов цены начнут снижаться,ведь если рядом аналогичный товар продают дешевле то кто будет брать дороже? А пока все эти показательные рейды по супермаркетам обычная показуха и игра на публику,цены от этого никогда не снизятся.
[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2022 - 02:10]
Вторым положительным результатом протестов стало решение правительства о введении государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо и цен на социально значимые продовольственные товары, введение моратория на повышение коммунальных тарифов для населения. Огорчает только, что вводится это всего на полгода. Оставьте на постоянно, и бизнес никуда не денется.
У товарища Воронина ярко выраженная ностальгия по СССР с пустыми полками,тотальным дефицитом всего и вся. Никогда такое регулирование ни к чему хорошему не приводило,бизнес не будет вкладывать деньги в убыточное дело,сейчас если и дорого но всё есть,а если начнут повально регулировать,то эти товары просто никто не будет продавать. Надо подходить с другой стороны,почему бы государству назло хапугам и спекулянтам, не организовать свою сеть небольших социальных магазинов и реализовывать продукцию стабфондов через них?Если это будет действительно большая сеть,тогда глядишь и в магазинах спекулянтов цены начнут снижаться,ведь если рядом аналогичный товар продают дешевле то кто будет брать дороже? А пока все эти показательные рейды по супермаркетам обычная показуха и игра на публику,цены от этого никогда не снизятся.
[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2022 - 02:10]
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 04:48
Комментарий проходит проверку.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 05:29
Комментарий проходит проверку.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:06
Цитата:
А может проще?!
Государственно закрепить максимальный размер наценки на товар.
Ввести штраф за наценку на товар выше 25%
Причем так чтоб за повторное нарушение лишать права занятием торговлей пожизненно.
[Исправлено: Горожанин_kst, 17.01.2022 - 08:54]
Добринцофф:
А может проще?!
Государственно закрепить максимальный размер наценки на товар.
Ввести штраф за наценку на товар выше 25%
Причем так чтоб за повторное нарушение лишать права занятием торговлей пожизненно.
[Исправлено: Горожанин_kst, 17.01.2022 - 08:54]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14972
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:17
Цитата:
Если бы вас касалось это ограничение, как бы вы обошли его?
Горожанин_kst:
Государсивенно закрепить максимальный размер наценки на товар. Ввести штраф за наценку на товар выше 25% Причем так чтоб за повторное нарушение лишать права занятием торговлей пожизненно.
Государсивенно закрепить максимальный размер наценки на товар. Ввести штраф за наценку на товар выше 25% Причем так чтоб за повторное нарушение лишать права занятием торговлей пожизненно.
Если бы вас касалось это ограничение, как бы вы обошли его?
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 26
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:35
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4535
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:48
Цитата:
Очень хорошая идея! Было уже такое в нашей области в 90 годах. Была максимальная наценка 10 процентов на розничный товар в магазинах. Народ был доволен. Оптовики реализовывали товар через товарно сырьевую биржу с повышенными наценками. Народа эти сделки не касались.
Горожанин_kst:
Очень хорошая идея! Было уже такое в нашей области в 90 годах. Была максимальная наценка 10 процентов на розничный товар в магазинах. Народ был доволен. Оптовики реализовывали товар через товарно сырьевую биржу с повышенными наценками. Народа эти сделки не касались.
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:55
Цитата:
Никак. Я не торговец
maxsaf:
Никак. Я не торговец
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