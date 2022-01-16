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≡ Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43315
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
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Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб. И это печально. Правда, следует отметить: с какой скоростью бизнес в последнее время накручивал цены, с такой же скоростью рос размер причиненного ущерба.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8087
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 12:54
#15
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Цитата:
Например, в Костанае акиму области задали вопрос о моркови по цене бананов.

Сейчас бананы почти в 3 раза дороже моркови. Так что это не аргумент для протестов. В июне что-то не выходили на площадь.

Цитата:
Правительство во главе со ставленником Елбасы Аскаром Маминым отправлено в отставку.

Поменяли по-моему 5 министров. на их смену пришли их же замы... так что о смене и обновлении говорить не приходится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8087
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 12:56
#16
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Цитата:
maxsaf:
Ущерба на 3 миллиарда - на всех раскидают.

Или заставят добровольно-принудительно скинутся. В одном банке уже всем сотрудникам сказали перевести по 10 тыщ на восстановление Алматы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
607
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 13:49
#17
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Пожар в котельной показал, куда все денежки ушли.


О...оленеводы оказывается знают причину аварий на ТЭЦ-3! План "А" у бункерного с треском провалился!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23884
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 13:54
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
План "А" у бункерного с треском провалился!

Чекушка, ты уже перевела 10 000 тенге?... :-o
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
32
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 00:47
#19
Комментарий проходит проверку.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
32
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 01:17
#20
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8415
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 02:03
#21
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Цитата:
Вторым положительным результатом протестов стало решение правительства о введении государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо и цен на социально значимые продовольственные товары, введение моратория на повышение коммунальных тарифов для населения. Огорчает только, что вводится это всего на полгода. Оставьте на постоянно, и бизнес никуда не денется.

У товарища Воронина ярко выраженная ностальгия по СССР с пустыми полками,тотальным дефицитом всего и вся. Никогда такое регулирование ни к чему хорошему не приводило,бизнес не будет вкладывать деньги в убыточное дело,сейчас если и дорого но всё есть,а если начнут повально регулировать,то эти товары просто никто не будет продавать. Надо подходить с другой стороны,почему бы государству назло хапугам и спекулянтам, не организовать свою сеть небольших социальных магазинов и реализовывать продукцию стабфондов через них?Если это будет действительно большая сеть,тогда глядишь и в магазинах спекулянтов цены начнут снижаться,ведь если рядом аналогичный товар продают дешевле то кто будет брать дороже? А пока все эти показательные рейды по супермаркетам обычная показуха и игра на публику,цены от этого никогда не снизятся.

[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2022 - 02:10]
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
32
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 04:48
#22
Комментарий проходит проверку.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
32
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 05:29
#23
Комментарий проходит проверку.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1834
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:06
#24
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Цитата:
Добринцофф:

А может проще?!
Государственно закрепить максимальный размер наценки на товар.
Ввести штраф за наценку на товар выше 25%
Причем так чтоб за повторное нарушение лишать права занятием торговлей пожизненно.

[Исправлено: Горожанин_kst, 17.01.2022 - 08:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14972
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:17
#25
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Цитата:
Горожанин_kst:
Государсивенно закрепить максимальный размер наценки на товар. Ввести штраф за наценку на товар выше 25% Причем так чтоб за повторное нарушение лишать права занятием торговлей пожизненно.

Если бы вас касалось это ограничение, как бы вы обошли его?
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
26
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:35
#26
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4535
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:48
#27
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Цитата:
Горожанин_kst:

Очень хорошая идея! Было уже такое в нашей области в 90 годах. Была максимальная наценка 10 процентов на розничный товар в магазинах. Народ был доволен. Оптовики реализовывали товар через товарно сырьевую биржу с повышенными наценками. Народа эти сделки не касались.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1834
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 17.01.22 - 08:55
#28
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Цитата:
maxsaf:

Никак. Я не торговец
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