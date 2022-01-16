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≡ Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43315
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:10
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"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алматы", - говорится в сообщении.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4533
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:42
#15
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Цитата:
Серый волк:
до сих пор уверен что государство помогает сделать, что нибудь путнее для народа? Глупость несусветная! Возьмем два автозавода. Московский Азлк и Форд. Государственное предприятие - ночлежка для бомжей и гигантских крыс. Форд уже 200 лет работает на хозяевов и акционеров и приносит им прибыль. Врал вам ваш Кырла Мырла, по цыгански говорю, когда втюхивал вам свое гнусное творение!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11955
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:56
#16
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Врал вам ваш Кырла Мырла, по цыгански говорю


Как же он служив в очистке?
Я имею в виду не Карла








[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 16:57]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11955
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 20:06
#17
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especially for sizo :lol:





И ещё какая-то песня непонятная для сизов, вчкушек и того блохастого кота, которого недавно за хвост наконец схватили




[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 17:20]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14971
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 23:04
#18
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Цитата:
Серый волк:
того блохастого кота, которого недавно за хвост наконец схватили

Откуда инфа? Мож просто прячется где-то ?)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4533
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 17.01.22 - 07:02
#19
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Цитата:
Серый волк:

В 2000 годах работал по контракту у крупного областного олигарха. С изумлением узнал, что все ключевые должности у него заняты людьми из органов. Хозяйн мог часами восхищаться порядками в органах, что заводы, фабрики, Днепрогэс, и Беломорканал построены за малые деньги и в короткие сроки только благодаря работе органов!Других способов организации нормальной работы предприятия, хозяйн, депутат областной не знал, и знать не хотел! Я смотрел фильм об организации работы в Китае. Там численность работников службы безопасности предприятий равна по численности основного персонала работников. Чудес не бывает господин доктор Сероволков!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:06]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:09]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:17]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:20]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:22]
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