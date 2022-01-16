Отправлено: - 07:02

Серый волк:



[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:06]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:09]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:17]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:20]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 07:22]

Цитата:В 2000 годах работал по контракту у крупного областного олигарха. С изумлением узнал, что все ключевые должности у него заняты людьми из органов. Хозяйн мог часами восхищаться порядками в органах, что заводы, фабрики, Днепрогэс, и Беломорканал построены за малые деньги и в короткие сроки только благодаря работе органов!Других способов организации нормальной работы предприятия, хозяйн, депутат областной не знал, и знать не хотел! Я смотрел фильм об организации работы в Китае. Там численность работников службы безопасности предприятий равна по численности основного персонала работников. Чудес не бывает господин доктор Сероволков!