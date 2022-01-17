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≡ В шести регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43315
В шести регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
Отправлено: 17.01.22 - 01:11
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Оперативным штабом МЧС налажено взаимодействие с дорожными службами, МВД, Казгидрометом и местными исполнительными органами. На закрытых участках дорог задействованы снегоуборочная техника, выставлены посты из числа спасателей и полицейских.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4531
Re: В шести регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
Отправлено: 17.01.22 - 01:11
#1
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На фотографии показан идеальный участок дороги, когда ветер сдувает снег с проезжей части. Мне приходится зимой ездить по дорогам 3 областей. Когда трасса имеет разделительные барьеры, лесопосадки добра не жди. Сплошные переметы, засыпанная снегом дорога. Неужели дорожникам трудно не учитывать эти моменты?
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