Отправлено: - 00:25

Уже не ваш земляк:



[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 00:42]

Цитата:Да площадку в Бахрейне окружают и охраняют, что бы демонстранты друг друга не перебили. И газами травят,и разгоняют, когда властям надоедает ихняя кутерьма. Но иногда, когда в Бахрейне холодает + 15, +20 по велению короля привозят шестислойные палатки с обогреваемым полом. Медицинская помощь гарантирована, если люди решили принять участие в голодовке. Всем остальным демонстрантам подвозятся 2 раза в день вода и напитки. 4 раза в день люди получают неплохое питание. Если вопросы сложные, и местные власти не могут решить их, приезжает король и заходит через оцепление к демонстрантам и подолго с ними беседует. На возражение охраны, король говорит просто, они тоже мои подданые. Только эти люди имеют свое мнение, отличающееся от общепринятого в общества.Иностранцам и людям гастарбайтерам участие в демонстрации запрещено. Могут исчезнуть бесследно в зинданах.Приравнены к провокаторам. Никаких форумов там при газетах нет и не было.