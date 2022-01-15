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≡ Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43314
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 18:03
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Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл"
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4526
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав...
Отправлено: 16.01.22 - 09:18
#15
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Цитата:
elektron:

Однако забастовки в Европе регулярно проводятся по каждому случаю. Движение демонстрантов по определенному маршруту до конечной точки. Где можно разместить палаточный лагерь, развесить всю информацию. И дожидаться властей на переговоры. Профсоюзы должны проводить всю подготовительную работу.Помнится акимат предлагал площадку возле памятника Первоцелинникам. Отвергли демонстранты. Ну и напрасно!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8107
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 16.01.22 - 09:49
#16
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Так это зятья оказывается..
В российской прессе прочитал, ну это неплохо..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1241
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 16.01.22 - 10:47
#17
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Цитата:
Доктор СИЗО:
ак

Помнится акимат предлагал площадку возле памятника Первоцелинникам. Отвергли демонстранты. Ну и напрасно!
---
Ты же мент бывший! А так и не понял, что определённое место проще окружить и взять всех скопом.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.01.2022 - 10:50]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1241
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 16.01.22 - 10:53
#18
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Ну спасибо, что не закрасили!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23883
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав...
Отправлено: 16.01.22 - 22:44
#19
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Остальное все фигня

Так много - ездишь?... :-( ;-)
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