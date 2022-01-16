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≡ Очередной скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43314
Очередной скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области
Отправлено: 16.01.22 - 14:15
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15 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 179 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,42%. Днем ранее было 104 заболевших при темпе прироста 0,24%.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
214
Re: Очередной скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в...
Отправлено: 16.01.22 - 14:15
#1
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Где они вылавливают короновирусных. Почти 35000 вакцинировались, примерно столько же переболели . Эти цифры от балды
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
774
Re: Очередной скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в...
Отправлено: 16.01.22 - 20:51
#2
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Цитата:
Охотник:
Где

ушлепнутые работодатели заставляют, чтоб их... :-x
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4725
Очередной скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области
Отправлено: 16.01.22 - 21:18
#3
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Цитата:
Охотник:
Где они вылавливают короновирусных.

:lol: :lol: :lol: места, наверное, знают... Гос.тайна! 8-)
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