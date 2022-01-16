Отправлено: - 19:42

Серый волк:



Цитата:до сих пор уверен что государство помогает сделать, что нибудь путнее для народа? Глупость несусветная! Возьмем два автозавода. Московский Азлк и Форд. Государственное предприятие - ночлежка для бомжей и гигантских крыс. Форд уже 200 лет работает на хозяевов и акционеров и приносит им прибыль. Врал вам ваш Кырла Мырла, по цыгански говорю, когда втюхивал вам свое гнусное творение!