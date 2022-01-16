Отправлено: - 18:06

111:

Да и террористы перед смертью, грабили бы?Или снимали бы таблички с названием Назарбаева, потом бы подрывались среди толпы...Странные террористы..

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:09]

Цитата:Более чем странные... Захватить ключевой на юге аэропорт, без выстрела и уйти самим.Террористы вроде должны были окружить себя заложниками и создать из аэропорта заминированную крепость.Сдается что эта имитация террористов театральная, причём очень некачественная.Но это уже факт протухший.Он в истории.Гораздо важнее сейчас то, что Токаев похоже сейчас свернет все наобещанное и всё ничем не закончится положительным для страны.Поскольку из вашего закрытого общества сведения поступают только обрывками, с сильной кучей дезинформации, то ничего сказать нельзя. Но определённые симптому уже есть.Впрочем история знает разные примеры. Как после свержения тирана были и лучшие времена.Но чаще худшие.Искренне жаль, что возможности для качественного преобразования страны будут упущены.