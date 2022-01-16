Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:51
Террористы, какие?
Кто то не знает, на что способна ячейка из 20ти террористов?
Кто то не знает, на что способна ячейка из 20ти террористов?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:53
Она сказала то, что и так было у всех на слуху, что не было их, был гнев народа..
И было предательство КНБ..
[Исправлено: 111, 16.01.2022 - 17:54]
И было предательство КНБ..
[Исправлено: 111, 16.01.2022 - 17:54]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:56
Да и террористы перед смертью, грабили бы?
Или снимали бы таблички с названием Назарбаева, потом бы подрывались среди толпы...
Странные террористы..
Или снимали бы таблички с названием Назарбаева, потом бы подрывались среди толпы...
Странные террористы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11953
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:06
Цитата:
Более чем странные... Захватить ключевой на юге аэропорт, без выстрела и уйти самим.
Террористы вроде должны были окружить себя заложниками и создать из аэропорта заминированную крепость.
Сдается что эта имитация террористов театральная, причём очень некачественная.
Но это уже факт протухший.
Он в истории.
Гораздо важнее сейчас то, что Токаев похоже сейчас свернет все наобещанное и всё ничем не закончится положительным для страны.
Поскольку из вашего закрытого общества сведения поступают только обрывками, с сильной кучей дезинформации, то ничего сказать нельзя. Но определённые симптому уже есть.
Впрочем история знает разные примеры. Как после свержения тирана были и лучшие времена.
Но чаще худшие.
Искренне жаль, что возможности для качественного преобразования страны будут упущены.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:09]
111:
Да и террористы перед смертью, грабили бы?Или снимали бы таблички с названием Назарбаева, потом бы подрывались среди толпы...Странные террористы..
Да и террористы перед смертью, грабили бы?Или снимали бы таблички с названием Назарбаева, потом бы подрывались среди толпы...Странные террористы..
Более чем странные... Захватить ключевой на юге аэропорт, без выстрела и уйти самим.
Террористы вроде должны были окружить себя заложниками и создать из аэропорта заминированную крепость.
Сдается что эта имитация террористов театральная, причём очень некачественная.
Но это уже факт протухший.
Он в истории.
Гораздо важнее сейчас то, что Токаев похоже сейчас свернет все наобещанное и всё ничем не закончится положительным для страны.
Поскольку из вашего закрытого общества сведения поступают только обрывками, с сильной кучей дезинформации, то ничего сказать нельзя. Но определённые симптому уже есть.
Впрочем история знает разные примеры. Как после свержения тирана были и лучшие времена.
Но чаще худшие.
Искренне жаль, что возможности для качественного преобразования страны будут упущены.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:09]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:15
Цитата:
Преобразования какие то будут.
Столько смертей..
Но на сколько они достаточны, посмотрим..
Серый волк:
Искренне жаль, что возможности для качественного преобразования страны будут упущены.
Искренне жаль, что возможности для качественного преобразования страны будут упущены.
Преобразования какие то будут.
Столько смертей..
Но на сколько они достаточны, посмотрим..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:17
Цитата:
Для начала главное, не наобещанное, а стать полноценным президентом.
Если все равно командовать будет Елбасы и семья, то хоть что Токаев предлагай, лучше не будет.
А потому главный вопрос - Где Елбасы..
Серый волк:
Токаев похоже сейчас свернет все наобещанное и всё ничем не закончится положительным для страны.
Токаев похоже сейчас свернет все наобещанное и всё ничем не закончится положительным для страны.
Для начала главное, не наобещанное, а стать полноценным президентом.
Если все равно командовать будет Елбасы и семья, то хоть что Токаев предлагай, лучше не будет.
А потому главный вопрос - Где Елбасы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:19
И главное, отречется ди он от своих миллиардных активов в разных международных кампаниях в пользу Казахстана..
Если нет, то будет тяжело, или санкции введут, или запустят каких нибудь пару тысяч боевиков и все кончено..
Все таки у Елбасы сила, в деньгах..
Если нет, то будет тяжело, или санкции введут, или запустят каких нибудь пару тысяч боевиков и все кончено..
Все таки у Елбасы сила, в деньгах..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:21
А то что Путин забывает якобы что там за президент такой в Казахстане, типа Саддам Хусейн, так правильно делает, издевается за то вранье, что когда то ему тот преподнес..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11953
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:25
Нет. Вопрос где елбасы с елбасятами уже малосущественный.
Другой вопрос важнее
Цитата:
Если Токаев не начнет коренные реформы всей страны и не сменит повестку, а попробует всё закрутить и законсервировать, то хвост этих событий задавит голову.
Может быть не сразу. Но рано или поздно. Причем может быть с ещё большим грохотом.
И попытки фальшивых преобразований тут не помогут.
Но у авторитарных правителей, окруженных горой телефонов и лизоблюдов может быть иное мнение.
История знает много примеров подобного.
Другой вопрос важнее
Цитата:
111:
Столько смертей.
Столько смертей.
Если Токаев не начнет коренные реформы всей страны и не сменит повестку, а попробует всё закрутить и законсервировать, то хвост этих событий задавит голову.
Может быть не сразу. Но рано или поздно. Причем может быть с ещё большим грохотом.
И попытки фальшивых преобразований тут не помогут.
Но у авторитарных правителей, окруженных горой телефонов и лизоблюдов может быть иное мнение.
История знает много примеров подобного.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:30
Цитата:
У нас это первый вопрос.
То есть главный.
Невозможно проводить реформы, когда народ, привыкший жить только при Елбасы, не знает теперь, что будет, если тот вернется .
А потому пока Елбасы не отсечен от управления страной, никаких положительных преобразований ждать не придется.
Народ, средний и высший класс, этого просто сами не захотят .
Тем более сам Елбасы дал возможность заработать, не Токаев.
И вряд ли узнав что Назарбаев все так же правит, народ захочет перемен..
Он захочет потом пойти и против действующей власти, потому что там Назарбаев.
А потому это важно..
Серый волк:
Вопрос где елбасы с елбасятами уже малосущественный.
Вопрос где елбасы с елбасятами уже малосущественный.
У нас это первый вопрос.
То есть главный.
Невозможно проводить реформы, когда народ, привыкший жить только при Елбасы, не знает теперь, что будет, если тот вернется .
А потому пока Елбасы не отсечен от управления страной, никаких положительных преобразований ждать не придется.
Народ, средний и высший класс, этого просто сами не захотят .
Тем более сам Елбасы дал возможность заработать, не Токаев.
И вряд ли узнав что Назарбаев все так же правит, народ захочет перемен..
Он захочет потом пойти и против действующей власти, потому что там Назарбаев.
А потому это важно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:43
Не наговорите сгоряча ничего лишнего. Эх молодежь! На каждый тезис вашей болтовни вам будет выдан всего 1 листок, сложенный пополам. Верхняя половина листа, ваше позднее раскание и обьяснение, зачем и при каких обстоятельствах вы это сказанули. Нижняя половина листа - заключение эксперта. Врет, не врет, юлит, изворачивается и т.д. Все это будет обильно залито вашим потом, текущим между пальцами! Продолжать 111? Вы по прежнему, лопочете что никого не боитесь и живите в своей стране?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:45
Цитата:
А кого то надо?
У нас пока нет как у вас, законов Шариата, где голову если что рубят..
Доктор СИЗО:
никого не боитесь и живите в своей стране?
никого не боитесь и живите в своей стране?
А кого то надо?
У нас пока нет как у вас, законов Шариата, где голову если что рубят..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:56
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:25
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23881
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:32
Цитата:
Куда, девал - жену. Куда собрался?...
111:
Блин, жены нет, пришлось самому...
Блин, жены нет, пришлось самому...
Куда, девал - жену. Куда собрался?...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать