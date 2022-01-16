Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-6°C
  • 742 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 492 из 493«1...490491492493»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:51
#7366
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Террористы, какие?
Кто то не знает, на что способна ячейка из 20ти террористов?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:53
#7367
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она сказала то, что и так было у всех на слуху, что не было их, был гнев народа..
И было предательство КНБ..

[Исправлено: 111, 16.01.2022 - 17:54]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:56
#7368
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и террористы перед смертью, грабили бы?
Или снимали бы таблички с названием Назарбаева, потом бы подрывались среди толпы...
Странные террористы..
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11953
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:06
#7369
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да и террористы перед смертью, грабили бы?Или снимали бы таблички с названием Назарбаева, потом бы подрывались среди толпы...Странные террористы..

Более чем странные... Захватить ключевой на юге аэропорт, без выстрела и уйти самим.
Террористы вроде должны были окружить себя заложниками и создать из аэропорта заминированную крепость.
Сдается что эта имитация террористов театральная, причём очень некачественная.
Но это уже факт протухший.
Он в истории.
Гораздо важнее сейчас то, что Токаев похоже сейчас свернет все наобещанное и всё ничем не закончится положительным для страны.
Поскольку из вашего закрытого общества сведения поступают только обрывками, с сильной кучей дезинформации, то ничего сказать нельзя. Но определённые симптому уже есть.

Впрочем история знает разные примеры. Как после свержения тирана были и лучшие времена.
Но чаще худшие.

Искренне жаль, что возможности для качественного преобразования страны будут упущены.

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:09]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:15
#7370
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Искренне жаль, что возможности для качественного преобразования страны будут упущены.

Преобразования какие то будут.
Столько смертей..
Но на сколько они достаточны, посмотрим..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:17
#7371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Токаев похоже сейчас свернет все наобещанное и всё ничем не закончится положительным для страны.

Для начала главное, не наобещанное, а стать полноценным президентом.
Если все равно командовать будет Елбасы и семья, то хоть что Токаев предлагай, лучше не будет.
А потому главный вопрос - Где Елбасы..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:19
#7372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И главное, отречется ди он от своих миллиардных активов в разных международных кампаниях в пользу Казахстана..
Если нет, то будет тяжело, или санкции введут, или запустят каких нибудь пару тысяч боевиков и все кончено..
Все таки у Елбасы сила, в деньгах..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:21
#7373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то что Путин забывает якобы что там за президент такой в Казахстане, типа Саддам Хусейн, так правильно делает, издевается за то вранье, что когда то ему тот преподнес..
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11953
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:25
#7374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Вопрос где елбасы с елбасятами уже малосущественный.
Другой вопрос важнее
Цитата:
111:
Столько смертей.

Если Токаев не начнет коренные реформы всей страны и не сменит повестку, а попробует всё закрутить и законсервировать, то хвост этих событий задавит голову.
Может быть не сразу. Но рано или поздно. Причем может быть с ещё большим грохотом.
И попытки фальшивых преобразований тут не помогут.
Но у авторитарных правителей, окруженных горой телефонов и лизоблюдов может быть иное мнение.
История знает много примеров подобного. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:30
#7375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вопрос где елбасы с елбасятами уже малосущественный.

У нас это первый вопрос.
То есть главный.
Невозможно проводить реформы, когда народ, привыкший жить только при Елбасы, не знает теперь, что будет, если тот вернется .
А потому пока Елбасы не отсечен от управления страной, никаких положительных преобразований ждать не придется.
Народ, средний и высший класс, этого просто сами не захотят .
Тем более сам Елбасы дал возможность заработать, не Токаев.
И вряд ли узнав что Назарбаев все так же правит, народ захочет перемен..
Он захочет потом пойти и против действующей власти, потому что там Назарбаев.
А потому это важно..
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4526
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:43
#7376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не наговорите сгоряча ничего лишнего. Эх молодежь! На каждый тезис вашей болтовни вам будет выдан всего 1 листок, сложенный пополам. Верхняя половина листа, ваше позднее раскание и обьяснение, зачем и при каких обстоятельствах вы это сказанули. Нижняя половина листа - заключение эксперта. Врет, не врет, юлит, изворачивается и т.д. Все это будет обильно залито вашим потом, текущим между пальцами! Продолжать 111? Вы по прежнему, лопочете что никого не боитесь и живите в своей стране?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:45
#7377
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
никого не боитесь и живите в своей стране?

А кого то надо?
У нас пока нет как у вас, законов Шариата, где голову если что рубят..
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4526
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 18:56
#7378
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:25
#7379
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сейчас опять откарываем машину на стоянке..



Блин, жены нет, пришлось самому...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23881
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 19:32
#7380
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Блин, жены нет, пришлось самому...

Куда, девал - жену. Куда собрался?... :lol: ;-)
Профайл
Страница 492 из 493«1...490491492493»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS