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Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43314
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:10
"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алматы", - говорится в сообщении.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8106
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:10
Вылетели..
Думал как фанера над Парижем в статье..
На самолетах..
Думал как фанера над Парижем в статье..
На самолетах..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8106
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:11
Зря конечно так рано, наша власть испугалась, что скажут страны ЛГБТ...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2660
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:16
Пусть бы оставались. В качестве туристов...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14965
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:20
Неужели кот-террорист не позлорадствует?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 607
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 14:06
Цитата:
И...как всегда в рашке....ушаночку поглубже натяну самогонку по балалаечку..и танцы под бубен
"По прибытию подразделений на аэродроме будет организована их торжественная встреча с участием командования ВДВ. По окончании торжественного митинга
Источник:
Источник:
И...как всегда в рашке....ушаночку поглубже натяну самогонку по балалаечку..и танцы под бубен
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 15:24
Цитата:
Хорошая татуировочка.Для первогодка сойдет. Увидит душман, с кожей сдерет.
Козлов я:
Хорошая татуировочка.Для первогодка сойдет. Увидит душман, с кожей сдерет.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 481
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:22
Цитата:
Тут другое Богом обиженное есть)) Опять боярышника перебрало
maxsaf:
Неужели кот-террорист не позлорадствует?
Неужели кот-террорист не позлорадствует?
Тут другое Богом обиженное есть)) Опять боярышника перебрало
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:39
Цитата:
Ну это клиника. Затобольская махровая.
Нажмите кнопочку ! рядом с сообщением и отправьте к коту под хвост без сожаления.
Ну или существо платно сидит на РАЗЖИГАНИИ.
Не важно. В ад.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:47]
гражданин СССР:
Тут другое Богом обиженное есть)) Опять боярышника перебрало
Тут другое Богом обиженное есть)) Опять боярышника перебрало
Ну это клиника. Затобольская махровая.
Нажмите кнопочку ! рядом с сообщением и отправьте к коту под хвост без сожаления.
Ну или существо платно сидит на РАЗЖИГАНИИ.
Не важно. В ад.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 155
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:42
Когда я читаю новость: - " Всё 19 самолётов вылетели из Казахстана", я думаю:-"Неужели только я помню, что улетели туда 70?"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:43
Цитата:
Тлетворное влияние счетовода Архимеда. Пишите сколько хотите. считать никто не будет!
Alehander:
Когда я читаю новость: - " Всё 19 самолётов вылетели из Казахстана", я думаю:-"Неужели только я помню, что улетели туда 70?"
Когда я читаю новость: - " Всё 19 самолётов вылетели из Казахстана", я думаю:-"Неужели только я помню, что улетели туда 70?"
Тлетворное влияние счетовода Архимеда. Пишите сколько хотите. считать никто не будет!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:56
Цитата:
Ну вот по-этому хорошо, что столица нашей Родины Москва, а не Исламабад или Кабул.
Но если очень чешется, можете успеть в последний самолёт ОДКБ предьявить свои татуировки.
БоярышницО захватите, как наглядное пособие. Пока иностранные медленные модераторы её не стёрли.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:58]
Доктор СИЗО:
Хорошая татуировочка.Для первогодка сойдет. Увидит душман, с кожей сдерет.
Хорошая татуировочка.Для первогодка сойдет. Увидит душман, с кожей сдерет.
Ну вот по-этому хорошо, что столица нашей Родины Москва, а не Исламабад или Кабул.
Но если очень чешется, можете успеть в последний самолёт ОДКБ предьявить свои татуировки.
БоярышницО захватите, как наглядное пособие. Пока иностранные медленные модераторы её не стёрли.
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:58]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:05
Пока иностранные модераторы спят, немного поиздеваемся над нурлыкунами.
И в каждом пропеллере дышит, спокойствие наших границ!
И в каждом пропеллере дышит, спокойствие наших границ!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:08
Цитата:
А не хочется ли вам что-нибудь построить для своей страны?
Ну за столько лет, сколько вас держали в "очистке" может захотелось что-то созидательное?
Доктор СИЗО:
Увидит душман, с кожей сдерет.
Увидит душман, с кожей сдерет.
А не хочется ли вам что-нибудь построить для своей страны?
Ну за столько лет, сколько вас держали в "очистке" может захотелось что-то созидательное?
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:11
Цитата:
Ихтамнеты перед поездкой в Сирию, лазером убирают эти детские шалости. Видел видео казненного ФСБешника, в российских носочках. Это пусть жене своей спасибо скажет напоследок!
Серый волк:
Ихтамнеты перед поездкой в Сирию, лазером убирают эти детские шалости. Видел видео казненного ФСБешника, в российских носочках. Это пусть жене своей спасибо скажет напоследок!
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