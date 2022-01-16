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≡ Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43314
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:10
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"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алматы", - говорится в сообщении.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:10
#1
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Вылетели..
Думал как фанера над Парижем в статье..
На самолетах..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8106
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:11
#2
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Зря конечно так рано, наша власть испугалась, что скажут страны ЛГБТ...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2660
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:16
#3
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Пусть бы оставались. В качестве туристов...

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14965
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:20
#4
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Неужели кот-террорист не позлорадствует? :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
607
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 14:06
#5
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Цитата:
"По прибытию подразделений на аэродроме будет организована их торжественная встреча с участием командования ВДВ. По окончании торжественного митинга

Источник:


И...как всегда в рашке....ушаночку поглубже натяну самогонку по балалаечку..и танцы под бубен :lol: :lol: :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4526
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 15:24
#6
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Цитата:
Козлов я:

Хорошая татуировочка.Для первогодка сойдет. Увидит душман, с кожей сдерет.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
481
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:22
#7
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Цитата:
maxsaf:
Неужели кот-террорист не позлорадствует?

Тут другое Богом обиженное есть)) Опять боярышника перебрало :-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:39
#8
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Цитата:
гражданин СССР:
Тут другое Богом обиженное есть)) Опять боярышника перебрало

Ну это клиника. Затобольская махровая. :-)
Нажмите кнопочку ! рядом с сообщением и отправьте к коту под хвост без сожаления. :lol:

Ну или существо платно сидит на РАЗЖИГАНИИ.
Не важно. В ад. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:47]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
155
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:42
#9
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Когда я читаю новость: - " Всё 19 самолётов вылетели из Казахстана", я думаю:-"Неужели только я помню, что улетели туда 70?"
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:43
#10
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Цитата:
Alehander:
Когда я читаю новость: - " Всё 19 самолётов вылетели из Казахстана", я думаю:-"Неужели только я помню, что улетели туда 70?"

Тлетворное влияние счетовода Архимеда. Пишите сколько хотите. считать никто не будет! :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 18:56
#11
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Хорошая татуировочка.Для первогодка сойдет. Увидит душман, с кожей сдерет.

Ну вот по-этому хорошо, что столица нашей Родины Москва, а не Исламабад или Кабул. :-)
Но если очень чешется, можете успеть в последний самолёт ОДКБ предьявить свои татуировки. :-)
БоярышницО захватите, как наглядное пособие. Пока иностранные медленные модераторы её не стёрли. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 15:58]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:05
#12
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Пока иностранные модераторы спят, немного поиздеваемся над нурлыкунами.
:lol:
И в каждом пропеллере дышит, спокойствие наших границ!

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11953
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:08
#13
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Увидит душман, с кожей сдерет.

А не хочется ли вам что-нибудь построить для своей страны?

Ну за столько лет, сколько вас держали в "очистке" может захотелось что-то созидательное? :lol:


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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4526
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 19:11
#14
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Цитата:
Серый волк:

Ихтамнеты перед поездкой в Сирию, лазером убирают эти детские шалости. Видел видео казненного ФСБешника, в российских носочках. Это пусть жене своей спасибо скажет напоследок!
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