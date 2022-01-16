Отправлено: - 18:43

Alehander:

Когда я читаю новость: - " Всё 19 самолётов вылетели из Казахстана", я думаю:-"Неужели только я помню, что улетели туда 70?"

Цитата:Тлетворное влияние счетовода Архимеда. Пишите сколько хотите. считать никто не будет!