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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 491 из 492«1...489490491492»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 15:36
#7351
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Вираж.

Где ты.

В памяти прошедших дней, далёких 30 лет
Степи ветер повторил слова твои
В темноту в наш Казахстан пробился наций свет,
Только смех счастливый ваш
Был твоей мечты Вираж...

Где ты сегодня, мы скучаем здесь.
Где ты, мы скучаем здесь одни
Где ты, снова шумный день
Где ты, вам не скрыться в тень.
Мы не знаем, как нам быть.
Мы не знаем, где найти тебя

[Исправлено: 111, 16.01.2022 - 15:37]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 15:45
#7352
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А вот еще от группы Весняры..

Где же ты наш нурсияющий где,
В Аккорде-где-где-где,
В Аккорде где,
В замке, где златой палисад...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 15:51
#7353
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Песняры
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 16:00
#7354
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Ты простолюдин, который возомнил о себе неизвестно что! О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане! Беседуй на эти темы со своей кухаркой!

О великий луноподобный многоуважаемый Султан СИЗО! Да пусть процветает ваш прекрсаснейший зарешеченный дворец в веках, и в нем всегда пусть будет счастлив ваш гарем лучших наложниц!

Простолюдина, о ваша драгоценнейшая светлость, совершенно случайно маленький бес попутал, он ни в коем случае не хотел узнать местонахождение вашего достопочтеннейшего светлейшего Хана.
Просто хотлел выразить всё свое счастье от того, что будет знать в какую сторону отправлять свои лучшие пожелания процветания и счастья самому величайшему из величайших Хану и всей луноликой семье его.



[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 13:07]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 16:21
#7355
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Цитата:
drakon:
Доктор, помню тебя, в шахте. Тогда - молчал...

Так он тогда ещё в шахте был, как джин Хоттабыч в бутылке.
Пионер Волька тогда его ещё не освободил.


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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4522
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 16:22
#7356
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Спасибо земеля, напомнил мне давнюю историю с 90 годов. Я был тогда "доверенным лицом" одного кандидата в депутаты тогдашнего парламента. Группа казаков приехала в Костанай в поддержку нашего самовыдвиженца. Привезла большой пакет листовок провокационного характера . Я сфотографировал пакет, отобрал по 1 экземпляру ихней пачкотни. Остальной пакет сжег в контейнере мусорки. Финал операции таков. Лжедепутат даже не попал в списки избирательных бюлетней. Казаки были препровождены в обезьяники говд. Где местные гопники срезали у них на память ихние лампасы и заставили их сожрать! 8-) :-o :oops: :-x :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 16.01.2022 - 16:25]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 16:27
#7357
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не самая лучшая ссылка с позорной Ленты Мамута
Когда разгромили ленту, оттуда ушли все приличные журналисты и организовали новый ресурс Медузу
Ленту сейчас у приличных людей приводить не принято.

Кстати если уже ссылки давать.
Вчера поздно вечером вышел у Латыниной очередной "Кот доступа" :lol:
Где первая половина вся посвящена Токаеву и даже не ситуации в Казахстане в целом.
А наверное больше после этого приходит понимание, что весны в Казахстане не будет.
Скорее всего не будет и оттепели.

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 13:34]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4522
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 16:29
#7358
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Цитата:
Серый волк:

Прими дружбу серый! 93им другом будешь! Спасибо за открытку!
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 16:29
#7359
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На Эхо москвы случайно в запись передачи попал кусок до этого шедших новостей! Очень интересный.

Там приводится
В новостях воспроизвели материал другой студии, позорного ныне издания "Комсомольская вранья". В которой жириновствовал клоун Жирик. Собственно в студии комсомольской враньи он и похоронил Назарбаева. :-) Как раз этот кусок случайно попал к нам в трансляцию воспроизведенный через новости.

Но умных людей конечно Кот доступа больше интересует, хотя забавно. Посмотрите как ведущий короткого новостного блока на Эхе сдерживается чтоб не засмеяться. :-)




Приятного просмотра :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 13:39]

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 14:48]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:22
#7360
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Прими дружбу серый!

А я не - прошу... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23880
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:36
#7361
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Чаще с пустыми яйцами!

Мы же вместе, с тобой,
в шахте - были.
Как у тебя?... 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:42
#7362
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Цитата:
Серый волк:
Приятного просмотра

Ничего нового..
Ну Китай, США, Нидерланды, защита инвестиций и тд, само собой..
То что пришли и быстро ушли российские войска, ну так а чего делать то собственно?
Ну то что не 20 тысяч, там ежу понятно, что не было..
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:45
#7363
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Цитата:
drakon:
А я не - прошу... :lol:

Да и я пожалуй не буду. :lol:
А в шахты я с верёвкой прекрасно проникал, как сталкер, через вентиляцию :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:49
#7364
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Цитата:
111:
там ежу понятно

Что ещё понятно ежу? :lol:
Мне вот до конца не всё понятно.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 14:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 17:50
#7365
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Цитата:
Серый волк:
Что ещё понятно ежу?

Что там народ бунтовал..
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