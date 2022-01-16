Доктор СИЗО: Ты простолюдин, который возомнил о себе неизвестно что! О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане! Беседуй на эти темы со своей кухаркой!
О великий луноподобный многоуважаемый Султан СИЗО! Да пусть процветает ваш прекрсаснейший зарешеченный дворец в веках, и в нем всегда пусть будет счастлив ваш гарем лучших наложниц!
Простолюдина, о ваша драгоценнейшая светлость, совершенно случайно маленький бес попутал, он ни в коем случае не хотел узнать местонахождение вашего достопочтеннейшего светлейшего Хана. Просто хотлел выразить всё свое счастье от того, что будет знать в какую сторону отправлять свои лучшие пожелания процветания и счастья самому величайшему из величайших Хану и всей луноликой семье его.
Спасибо земеля, напомнил мне давнюю историю с 90 годов. Я был тогда "доверенным лицом" одного кандидата в депутаты тогдашнего парламента. Группа казаков приехала в Костанай в поддержку нашего самовыдвиженца. Привезла большой пакет листовок провокационного характера . Я сфотографировал пакет, отобрал по 1 экземпляру ихней пачкотни. Остальной пакет сжег в контейнере мусорки. Финал операции таков. Лжедепутат даже не попал в списки избирательных бюлетней. Казаки были препровождены в обезьяники говд. Где местные гопники срезали у них на память ихние лампасы и заставили их сожрать!
Не самая лучшая ссылка с позорной Ленты Мамута Когда разгромили ленту, оттуда ушли все приличные журналисты и организовали новый ресурс Медузу Ленту сейчас у приличных людей приводить не принято.
Кстати если уже ссылки давать. Вчера поздно вечером вышел у Латыниной очередной "Кот доступа" Где первая половина вся посвящена Токаеву и даже не ситуации в Казахстане в целом. А наверное больше после этого приходит понимание, что весны в Казахстане не будет. Скорее всего не будет и оттепели.
На Эхо москвы случайно в запись передачи попал кусок до этого шедших новостей! Очень интересный.
Там приводится В новостях воспроизвели материал другой студии, позорного ныне издания "Комсомольская вранья". В которой жириновствовал клоун Жирик. Собственно в студии комсомольской враньи он и похоронил Назарбаева. Как раз этот кусок случайно попал к нам в трансляцию воспроизведенный через новости.
Но умных людей конечно Кот доступа больше интересует, хотя забавно. Посмотрите как ведущий короткого новостного блока на Эхе сдерживается чтоб не засмеяться.
Ничего нового.. Ну Китай, США, Нидерланды, защита инвестиций и тд, само собой.. То что пришли и быстро ушли российские войска, ну так а чего делать то собственно? Ну то что не 20 тысяч, там ежу понятно, что не было..
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