Отправлено: - 16:00

Доктор СИЗО:

Ты простолюдин, который возомнил о себе неизвестно что! О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане! Беседуй на эти темы со своей кухаркой!

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2022 - 13:07]

Цитата:О великий луноподобный многоуважаемый Султан СИЗО! Да пусть процветает ваш прекрсаснейший зарешеченный дворец в веках, и в нем всегда пусть будет счастлив ваш гарем лучших наложниц!Простолюдина, о ваша драгоценнейшая светлость, совершенно случайно маленький бес попутал, он ни в коем случае не хотел узнать местонахождение вашего достопочтеннейшего светлейшего Хана.Просто хотлел выразить всё свое счастье от того, что будет знать в какую сторону отправлять свои лучшие пожелания процветания и счастья самому величайшему из величайших Хану и всей луноликой семье его.