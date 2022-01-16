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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:09
Цитата:
Ну вполне нормальные вопросы..
Может в Пакистане или Ираке и сидит шайка талибов у власти и там это не важно, но у нас это главный вопрос..
Доктор СИЗО:
Задолбал всех тупым вопросом
Задолбал всех тупым вопросом
Ну вполне нормальные вопросы..
Может в Пакистане или Ираке и сидит шайка талибов у власти и там это не важно, но у нас это главный вопрос..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1241
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:21
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:50
Цитата:
Цитата с Тенгри.
Вот такие они, иностранные террористы...
Они начали избивать нас. Все это были наши соотечественники, молодые ребята. Те, кто избивал меня, спрашивали, почему я иду против народа. Как им было объяснить, что я принимал присягу и это для меня важнее их лозунгов? Мы все - сотрудники и офицеры - принимали присягу. Я сказал, что это наша работа, но они не понимали.
Цитата с Тенгри.
Вот такие они, иностранные террористы...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:59
Цитата:
"Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой", — сказал он агентству Sputnik Казахстан.Цитата:
"Великая Отечественная — это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы", — добавил чиновник.
Быстро переобулся.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:02
Цитата:
Осталось только котяру переобуть))
serg kost:
Быстро переобулся.
Быстро переобулся.
Осталось только котяру переобуть))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:05
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:12
Цитата:
Всех исполинтелей завозить из-за рубежа неэффективно. Достаточно нескольких тысяч зачинщиков, остальная толпа сама за ними пойдёт.
maxsaf:
Вот такие они, иностранные террористы...
Вот такие они, иностранные террористы...
Всех исполинтелей завозить из-за рубежа неэффективно. Достаточно нескольких тысяч зачинщиков, остальная толпа сама за ними пойдёт.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:14
Цитата:
Видел видео. У толпы "железный" аргумент - тебе там один приказал, а мы тут народ - нас много и мы тебя просим.
maxsaf:
Они начали избивать нас. Все это были наши соотечественники, молодые ребята. Те, кто избивал меня, спрашивали, почему я иду против народа. Как им было объяснить, что я принимал присягу и это для меня важнее их лозунгов? Мы все - сотрудники и офицеры - принимали присягу. Я сказал, что это наша работа, но они не понимали.
Они начали избивать нас. Все это были наши соотечественники, молодые ребята. Те, кто избивал меня, спрашивали, почему я иду против народа. Как им было объяснить, что я принимал присягу и это для меня важнее их лозунгов? Мы все - сотрудники и офицеры - принимали присягу. Я сказал, что это наша работа, но они не понимали.
Видел видео. У толпы "железный" аргумент - тебе там один приказал, а мы тут народ - нас много и мы тебя просим.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:15
Цитата:
За выходные переобуют По новому мурлыкать будет, если вообще сможет.
maxsaf:
Осталось только котяру переобуть))
Осталось только котяру переобуть))
За выходные переобуют По новому мурлыкать будет, если вообще сможет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4518
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:40
Цитата:
Ты простолюдин, который возомнил о себе неизвестно что! О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане! Беседуй на эти темы со своей кухаркой! Когда тебя всерезь и по пацански начнут люди в погонах, спрашивать о своем вопросе, ты конечно по другому запоешь!
111:
Ты простолюдин, который возомнил о себе неизвестно что! О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане! Беседуй на эти темы со своей кухаркой! Когда тебя всерезь и по пацански начнут люди в погонах, спрашивать о своем вопросе, ты конечно по другому запоешь!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 14:08
Цитата:
Доктор, помню тебя, в шахте. Тогда - молчал...
Доктор СИЗО:
О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане!
О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане!
Доктор, помню тебя, в шахте. Тогда - молчал...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8088
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 14:30
Цитата:
Ты боишься?
Правильно, дольше проживёшь..
Мне бояться тут у себя на Родине некого..
Доктор СИЗО:
Когда тебя всерезь и по пацански начнут люди в погонах, спрашивать о
Когда тебя всерезь и по пацански начнут люди в погонах, спрашивать о
Ты боишься?
Правильно, дольше проживёшь..
Мне бояться тут у себя на Родине некого..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 14:42
Цитата:
А я задаю, вопрос, где Ельбасы?
Не из Казахстана...
Доктор СИЗО:
О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане!
О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане!
А я задаю, вопрос, где Ельбасы?
Не из Казахстана...
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