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≡ Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43314
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
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Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб. И это печально. Правда, следует отметить: с какой скоростью бизнес в последнее время накручивал цены, с такой же скоростью рос размер причиненного ущерба.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8087
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 12:54
#15
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Цитата:
Например, в Костанае акиму области задали вопрос о моркови по цене бананов.

Сейчас бананы почти в 3 раза дороже моркови. Так что это не аргумент для протестов. В июне что-то не выходили на площадь.

Цитата:
Правительство во главе со ставленником Елбасы Аскаром Маминым отправлено в отставку.

Поменяли по-моему 5 министров. на их смену пришли их же замы... так что о смене и обновлении говорить не приходится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8087
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 12:56
#16
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Цитата:
maxsaf:
Ущерба на 3 миллиарда - на всех раскидают.

Или заставят добровольно-принудительно скинутся. В одном банке уже всем сотрудникам сказали перевести по 10 тыщ на восстановление Алматы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
607
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 13:49
#17
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Пожар в котельной показал, куда все денежки ушли.


О...оленеводы оказывается знают причину аварий на ТЭЦ-3! План "А" у бункерного с треском провалился!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23874
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 13:54
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
План "А" у бункерного с треском провалился!

Чекушка, ты уже перевела 10 000 тенге?... :-o
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