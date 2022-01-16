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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 490 из 490«1...488489490
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:09
#7336
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Задолбал всех тупым вопросом

Ну вполне нормальные вопросы..
Может в Пакистане или Ираке и сидит шайка талибов у власти и там это не важно, но у нас это главный вопрос..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1241
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:21
#7337
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Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14965
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:50
#7338
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Цитата:
Они начали избивать нас. Все это были наши соотечественники, молодые ребята. Те, кто избивал меня, спрашивали, почему я иду против народа. Как им было объяснить, что я принимал присягу и это для меня важнее их лозунгов? Мы все - сотрудники и офицеры - принимали присягу. Я сказал, что это наша работа, но они не понимали.

Цитата с Тенгри.
Вот такие они, иностранные террористы...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 11:59
#7339
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Министр информации Казахстана заявил, что уважает Россию и ее историю
Цитата:
"Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой", — сказал он агентству Sputnik Казахстан.
Цитата:
"Великая Отечественная — это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы", — добавил чиновник.


Быстро переобулся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14965
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:02
#7340
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Цитата:
serg kost:
Быстро переобулся.

Осталось только котяру переобуть))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
911
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:12
#7342
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Цитата:
maxsaf:
Вот такие они, иностранные террористы...

Всех исполинтелей завозить из-за рубежа неэффективно. Достаточно нескольких тысяч зачинщиков, остальная толпа сама за ними пойдёт.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14808
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:14
#7343
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Цитата:
maxsaf:
Они начали избивать нас. Все это были наши соотечественники, молодые ребята. Те, кто избивал меня, спрашивали, почему я иду против народа. Как им было объяснить, что я принимал присягу и это для меня важнее их лозунгов? Мы все - сотрудники и офицеры - принимали присягу. Я сказал, что это наша работа, но они не понимали.

Видел видео. У толпы "железный" аргумент - тебе там один приказал, а мы тут народ - нас много и мы тебя просим.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:15
#7344
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Цитата:
maxsaf:
Осталось только котяру переобуть))

За выходные переобуют :lol: По новому мурлыкать будет, если вообще сможет. ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4516
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.01.22 - 12:40
#7345
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Цитата:
111:

Ты простолюдин, который возомнил о себе неизвестно что! О местонахождении Елбасы не может задавать вопросы никто в Казахстане! Беседуй на эти темы со своей кухаркой! Когда тебя всерезь и по пацански начнут люди в погонах, спрашивать о своем вопросе, ты конечно по другому запоешь!
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