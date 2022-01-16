Отправлено: - 11:50

Они начали избивать нас. Все это были наши соотечественники, молодые ребята. Те, кто избивал меня, спрашивали, почему я иду против народа. Как им было объяснить, что я принимал присягу и это для меня важнее их лозунгов? Мы все - сотрудники и офицеры - принимали присягу. Я сказал, что это наша работа, но они не понимали.

Цитата:Цитата с Тенгри.Вот такие они, иностранные террористы...