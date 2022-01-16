Прогноз на 5 дней
снег-3°C
  • 743 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43313
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алматы", - говорится в сообщении.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8087
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вылетели..
Думал как фанера над Парижем в статье..
На самолетах..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8087
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря конечно так рано, наша власть испугалась, что скажут страны ЛГБТ...
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2660
Re: Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть бы оставались. В качестве туристов...

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14965
Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Отправлено: 16.01.22 - 11:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели кот-террорист не позлорадствует? :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS