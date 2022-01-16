Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?

Отправлено: - 09:32

Я думаю надо вернуться 2006 год и поднять программу двк вместе с его лидерами жакиянов, аблязов и другими. Именно до этого времени всё шло хорошо, но Назарбаева смущал пункт о выборности Акимов,судьи и министров и их отчётность перед парламентом. Предлагалось позже упразднить должность президента и стать парламентской республикой с двумя конкурирующими палатами.