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≡ Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43311
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
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Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб. И это печально. Правда, следует отметить: с какой скоростью бизнес в последнее время накручивал цены, с такой же скоростью рос размер причиненного ущерба.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14960
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
#1
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Цитата:
Может, действительно всю собственность надо вернуть государству?

Смотря у кого отбирать. Если у иностранцев - то больше ни один инвестор не прийдет.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
154
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:53
#2
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Как это национализировать всю частную собственность? И мою хибару за которую я выплачивал кредит более десяти лет?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
154
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:55
#3
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В п. 1 ст. 188 ГК РК закреплено, что право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В ГК РК закреплены и понятия государственной и частной собственности. Частная собственность выступает как собственность граждан и негосударственных юридических лиц и их объединений (п. 1 ст. 191 ГК РК). Следовательно, частная собственность выступает в двух видах - собственность граждан и собственность негосударственных юридических лиц и их объединений
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14960
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:16
#4
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Цитата:
Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб.

Зато вопрос с туалетами для туристов снят с повестки на какое-то время :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4513
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:31
#5
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Статья Воронина правильная и злободневная! Прошу отдельных форумчан не выпячивать свое Эго. На улице мороз, застудите кишки!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5005
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:32
#6
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Я думаю надо вернуться 2006 год и поднять программу двк вместе с его лидерами жакиянов, аблязов и другими. Именно до этого времени всё шло хорошо, но Назарбаева смущал пункт о выборности Акимов,судьи и министров и их отчётность перед парламентом. Предлагалось позже упразднить должность президента и стать парламентской республикой с двумя конкурирующими палатами.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4513
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:33
#7
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Цитата:
maxsaf:

Не придут инвесторы, а приползут на коленях! За лакомыми кусочками!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14960
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:44
#8
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не придут инвесторы, а приползут на коленях! За лакомыми кусочками!

Чтобы их кинули во время национализации? Поживем - увидим, кто прав...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8080
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:45
#9
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Ну, сказка конечно, отобрать..
Где Путин с Юкосом, и где Токаев..
Сразу страну разнесут на части..
Если только у таких как Добринцов, на это только и способны..
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