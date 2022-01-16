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Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43311
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб. И это печально. Правда, следует отметить: с какой скоростью бизнес в последнее время накручивал цены, с такой же скоростью рос размер причиненного ущерба.
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Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:44
Цитата:
Смотря у кого отбирать. Если у иностранцев - то больше ни один инвестор не прийдет.
Может, действительно всю собственность надо вернуть государству?
Смотря у кого отбирать. Если у иностранцев - то больше ни один инвестор не прийдет.
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:53
Как это национализировать всю частную собственность? И мою хибару за которую я выплачивал кредит более десяти лет?
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 08:55
В п. 1 ст. 188 ГК РК закреплено, что право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В ГК РК закреплены и понятия государственной и частной собственности. Частная собственность выступает как собственность граждан и негосударственных юридических лиц и их объединений (п. 1 ст. 191 ГК РК). Следовательно, частная собственность выступает в двух видах - собственность граждан и собственность негосударственных юридических лиц и их объединений
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:16
Цитата:
Зато вопрос с туалетами для туристов снят с повестки на какое-то время
Вся страна говорит о прокатившейся волне протестов. Нанесен, по данным бизнесменов, значительный ущерб.
Зато вопрос с туалетами для туристов снят с повестки на какое-то время
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:31
Статья Воронина правильная и злободневная! Прошу отдельных форумчан не выпячивать свое Эго. На улице мороз, застудите кишки!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5005
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:32
Я думаю надо вернуться 2006 год и поднять программу двк вместе с его лидерами жакиянов, аблязов и другими. Именно до этого времени всё шло хорошо, но Назарбаева смущал пункт о выборности Акимов,судьи и министров и их отчётность перед парламентом. Предлагалось позже упразднить должность президента и стать парламентской республикой с двумя конкурирующими палатами.
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:33
Цитата:
Не придут инвесторы, а приползут на коленях! За лакомыми кусочками!
maxsaf:
Не придут инвесторы, а приползут на коленях! За лакомыми кусочками!
Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:44
Цитата:
Чтобы их кинули во время национализации? Поживем - увидим, кто прав...
Доктор СИЗО:
Не придут инвесторы, а приползут на коленях! За лакомыми кусочками!
Не придут инвесторы, а приползут на коленях! За лакомыми кусочками!
Чтобы их кинули во время национализации? Поживем - увидим, кто прав...
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8080
Re: Николай ВОРОНИН: Есть ли польза от протестов?
Отправлено: 16.01.22 - 09:45
Ну, сказка конечно, отобрать..
Где Путин с Юкосом, и где Токаев..
Сразу страну разнесут на части..
Если только у таких как Добринцов, на это только и способны..
Где Путин с Юкосом, и где Токаев..
Сразу страну разнесут на части..
Если только у таких как Добринцов, на это только и способны..
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