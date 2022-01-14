В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Акорды Читать новость
Прямо очень напоминают события и все персонажи точно прослеживаются. После ухода Сталина сколько там осталось НКВДшного отребья? Амнистия. вышли бандиты и банды грабить и громить все на своем пути. Арестован их Масимов, берия Два потитзэка Лузга и Копалыч. Начальник пристани - которого не оповестили. Не было циркуляра обсуждать. Он отказывается. Местный милиционер Я тебя оповестил! Берия арестован!
Токаеву предстоит решить ещё и этот вопрос. Таких СИЗО тысячи по стране. Сидящие когда-нибудь выйдут. Эти надзиратели в погонах никогда не выйдут из тюрьмы, даже выходя на пенсию! Люди с минимальным кругозором, с отсутствием образования и профдеформацией сознания. Для них все другие люди, не в погонах - четвертый сорт, которым никто не давал права задавать вопросы....
Социальная реабилитация таких - очень сложная задача.
Кстати именно хорошие тестовые вопросы президентам и например кандидату на пост мэра NY Нью-Йорк в корне изменили этот город. Он тогда за несколько лет преобразился до неузнаваемости. Из преступного, где нерекомендовалось с собой носить больше 20 долларов он стал оазисом общественных безопасных пространств.
Такие вопросы студентов изменили затем и Лондон. В который новый мэр Борис въезжал на велосипеде! Немыслимое прежде дело для консервативной общественности!
А Австралия, города которой из пыльной бывшей колониальной страны выросли в города с лучшими в мире общественным пространствами, в страну в которую можно стремиться жить.
Задавайте вопросы граждане! Не бойтесь! Ваш берия арестован!
Возможно вас ждет, может быть не весна, но возможно оттепель. Если вы этого захотите!
Вот интересно, режим ЧП отменили, а спиртное купить нельзя. Это власти так народ успокаивают, снимают социальную напряжённость? И как понимать теперь это постановление о продаже алкоголя начальника ДВД в свете снятия режима ЧП, почему нет никаких комментариев? Если раньше продажу алкоголя остановили в связи с ЧП, то сегодня продажа остановлена просто по прихоти начальства? Вот из-за таких непонятных штучек и ничем необоснованных ограничений нет у населения доверия к власти. Интересно, в странах демократии начальник полиции может диктовать бизнесу условия по собственной прихоти?
Вот интересно, режим ЧП отменили, а спиртное купить нельзя
Цитата:
И как понимать теперь это постановление о продаже алкоголя начальника ДВД в свете снятия режима ЧП, почему нет никаких комментариев? Если раньше продажу алкоголя остановили в связи с ЧП, то сегодня продажа остановлена просто по прихоти начальства?
ЧП Распоряжение коменданта. Теперь ЧП отменили, а распоряжение некоего коменданта осталось. Может и коменданта уже упразднили. Выходит, что вроде бы все не при делах, а алкоголь продать и купить никто не может.
Маркс: ЧП отменили, а распоряжение некоего коменданта осталось. Может и коменданта уже упразднили.
Ну вот, сначала пропал Елбасы, бесследно. Потом интернет и связь. Теперь коммендант исчез. Между ними ещё горы трупов из морга ушли. Прям не страна. а сплошной полтергейст! Наверное новый президент ошибся и не тех ОДКБ вызвал. Нужно было охотников за привидениями вызывать.
Обязательно посмотрите, а то вдруг живые мертвецы встретятся, а вы не в курсе что делать.
Серый волк: Обязательно посмотрите, а то вдруг живые мертвецы встретятся, а вы не в курсе что делать.
«Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц», - резюмировала представитель Минздрава.
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