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Серый волк:

Обязательно посмотрите, а то вдруг живые мертвецы встретятся, а вы не в курсе что делать.

Цитата:«Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц», - резюмировала представитель Минздрава.