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≡ Анализируем отзывы об инвестиционно-брокерской компании «Фридом Финанс»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43310
Анализируем отзывы об инвестиционно-брокерской компании «Фридом Финанс»
Отправлено: 15.01.22 - 23:14
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«Фридом Финанс» является одной из самых популярных и быстрорастущих инвестиционных компаний в СНГ. В связи с чем на просторах интернета или даже среди ваших знакомых можно встретить клиентов компании, а также найти о Фридом Финанс отзывы.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
801
Re: Анализируем отзывы об инвестиционно-брокерской компании...
Отправлено: 15.01.22 - 23:14
#1
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Нормальная фирма, если с умом вкладывать, то гораздо больше получить можно, чем на депозите
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8392
Анализируем отзывы об инвестиционно-брокерской компании «Фридом Финанс»
Отправлено: 15.01.22 - 23:24
#2
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Смотря какую провизию взымают и прочее. В итоге можно и разориться. :lol:

[Исправлено: elektron, 15.01.2022 - 18:29]
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