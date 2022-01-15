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Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43310
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 18:03
Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл"
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15347
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:03
чтож теперь поделать,
зато живые и не на нарах.
они наверное только рады.
живи теперь не хочу.
никаких забот.
зато живые и не на нарах.
они наверное только рады.
живи теперь не хочу.
никаких забот.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4506
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:18
Почем будет бензин 95? Остальное все фигня на постном масле!
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:20
Цитата:
До 1 июля не больше 215 тенге за литр. Распоряжение Токаева.
Доктор СИЗО:
Почем будет бензин 95?
Почем будет бензин 95?
До 1 июля не больше 215 тенге за литр. Распоряжение Токаева.
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:32
Вы бы фамилии под фото и в статье научились писать без ошибок.Шарипжанов и Шарипбаев. Так кого уволили?!
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:36
Цитата:
Прочитайте как: - уволили затьёв Назарбаева или же старшего и младшего зятя. Так будет правильно и доходчиво.
Уже не ваш земляк:
Так кого уволили?
Так кого уволили?
Прочитайте как: - уволили затьёв Назарбаева или же старшего и младшего зятя. Так будет правильно и доходчиво.
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:41
Цитата:
Да, тут - расстроишси.Умереть - можно...
alex_60:
Назарбаева находится на больничном.
Назарбаева находится на больничном.
Да, тут - расстроишси.Умереть - можно...
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 19:09
Цитата:
Что им растраиватся: дети есть, внуки есть, муж есть, отец, мать - живы здоровы, бабла - немеренно, хат как у 111 и в ландоне, швейцариях, эмиратах, яхт, самолётов - пруд, пруди. Дёрнут за бугор и будут жить припеваючи. Бабки никогда не кончаться - дивиденты с Казахстана с приватизированных предприятий будут капать пожизненно.
drakon:
- расстроишси
- расстроишси
Что им растраиватся: дети есть, внуки есть, муж есть, отец, мать - живы здоровы, бабла - немеренно, хат как у 111 и в ландоне, швейцариях, эмиратах, яхт, самолётов - пруд, пруди. Дёрнут за бугор и будут жить припеваючи. Бабки никогда не кончаться - дивиденты с Казахстана с приватизированных предприятий будут капать пожизненно.
Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 20:03
Цитата:
Просто прочитал эту же информацию на Нур.КЗ. Там фамилия одна была, а не две, как в НГ - Шарипбаев.
П - профессионализм. Только удалять умеют. Тупо скопипастить и то мозгов не хватает.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 19:04]
ACROS:
Просто прочитал эту же информацию на Нур.КЗ. Там фамилия одна была, а не две, как в НГ - Шарипбаев.
П - профессионализм. Только удалять умеют. Тупо скопипастить и то мозгов не хватает.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 19:04]
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 21:07
Тимурка Кулибаев, не увольняется?
Динара, чтоль, не разрешает?
Бежать всем - надо.
Тяжкая жизнь у них впереди.
Это моё мнение...
Динара, чтоль, не разрешает?
Бежать всем - надо.
Тяжкая жизнь у них впереди.
Это моё мнение...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8392
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 21:43
В Египте так же было, Солнцеликие, то-есть фараоны, потом как то самоуничтожились. Страна так и не развилась. До сих пор . Только в Египте это ещё тысячелетие назад проходили.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
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- 05.01.15
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- 801
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 23:12
Ничуть не жалко, но и радости особой нет. Что для меня, простого чукотского парня, изменится после этого? Да абсолютно ничего.
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