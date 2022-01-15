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≡ Куда можно пожаловаться на действия сотрудников полиции?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43310
Куда можно пожаловаться на действия сотрудников полиции?
Отправлено: 15.01.22 - 20:56
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Департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8076
Re: Куда можно пожаловаться на действия сотрудников полиции?
Отправлено: 15.01.22 - 20:56
#1
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Ога, к Елбасы...
То есть нивкуда..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23867
Re: Куда можно пожаловаться на действия сотрудников полиции?
Отправлено: 15.01.22 - 23:01
#2
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Цитата:

УСБ ДП Костанайской области - 8 707 715 44 24

Жаловаться - бесполезно...
:lol: :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23867
Re: Куда можно пожаловаться на действия сотрудников полиции?
Отправлено: 15.01.22 - 23:02
#3
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Но номер телефона - запишу... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8392
Куда можно пожаловаться на действия сотрудников полиции?
Отправлено: 15.01.22 - 23:07
#4
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Цитата:
drakon:
Но номер телефона - запишу...

Зачем, что потом пожаловаться, на тех, на кого жаловаться бесполезно? :lol:
Так там уже другой номер нужен будет. ;-)
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