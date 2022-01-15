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≡ Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43309
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 18:03
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Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15347
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:03
#1
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чтож теперь поделать,
зато живые и не на нарах.
они наверное только рады.
живи теперь не хочу.
никаких забот.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4506
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:18
#2
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Почем будет бензин 95? Остальное все фигня на постном масле!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2383
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:20
#3
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Почем будет бензин 95?


До 1 июля не больше 215 тенге за литр. Распоряжение Токаева.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1237
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:32
#4
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Вы бы фамилии под фото и в статье научились писать без ошибок.Шарипжанов и Шарипбаев. Так кого уволили?!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2383
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:36
#5
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так кого уволили?


Прочитайте как: - уволили затьёв Назарбаева или же старшего и младшего зятя. Так будет правильно и доходчиво.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23863
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 18:41
#6
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Цитата:
alex_60:
Назарбаева находится на больничном.

Да, тут - расстроишси.Умереть - можно... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2383
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 19:09
#7
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Цитата:
drakon:
- расстроишси


Что им растраиватся: дети есть, внуки есть, муж есть, отец, мать - живы здоровы, бабла - немеренно, хат как у 111 и в ландоне, швейцариях, эмиратах, яхт, самолётов - пруд, пруди. Дёрнут за бугор и будут жить припеваючи. Бабки никогда не кончаться - дивиденты с Казахстана с приватизированных предприятий будут капать пожизненно.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1237
Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 20:03
#8
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Цитата:
ACROS:

Просто прочитал эту же информацию на Нур.КЗ. Там фамилия одна была, а не две, как в НГ - Шарипбаев.
П - профессионализм. Только удалять умеют. Тупо скопипастить и то мозгов не хватает.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 19:04]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23863
Re: Димаш Досанов и Кайрат Шарипжанов покинули должности глав...
Отправлено: 15.01.22 - 21:07
#9
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Тимурка Кулибаев, не увольняется?
Динара, чтоль, не разрешает?
Бежать всем - надо.
Тяжкая жизнь у них впереди.
Это моё мнение... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8388
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 21:43
#10
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В Египте так же было, Солнцеликие, то-есть фараоны, потом как то самоуничтожились. Страна так и не развилась. До сих пор :-x :-o . Только в Египте это ещё тысячелетие назад проходили. :lol:
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