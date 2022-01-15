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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:09
Цитата:
Приезжай к нам, вдруг твоя ваза разобьется, а тут ты еще 25 лет будешь беззаботно лежать, на возвышенности с красивым видом на Рудный в районе Сергеевки..
drakon:
Дешевле
Дешевле
Приезжай к нам, вдруг твоя ваза разобьется, а тут ты еще 25 лет будешь беззаботно лежать, на возвышенности с красивым видом на Рудный в районе Сергеевки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:10
И главное бесплатно..
Ну сперва конечно, копателей найти, но у нас все включено, звонок и тебя хоть живого...
Только деньги дай..
Ну сперва конечно, копателей найти, но у нас все включено, звонок и тебя хоть живого...
Только деньги дай..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:24
Цитата:
Мне бы и в Ново-Ильиновке, хорошо было...
111:
с красивым видом на Рудный в районе Сергеевки..
с красивым видом на Рудный в районе Сергеевки..
Мне бы и в Ново-Ильиновке, хорошо было...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:32
Цитата:
А, там вообще классно, и наполняться кладбище не будет так быстро как в Рудном.
Был бы помоложе, присматривал бы за твоей могилой какое то время, у нас то можно и не присматривать, нельзя ни красить, ни убирать..
Мне полегче..
drakon:
Мне бы и в Ново-Ильиновке, хорошо было.
Мне бы и в Ново-Ильиновке, хорошо было.
А, там вообще классно, и наполняться кладбище не будет так быстро как в Рудном.
Был бы помоложе, присматривал бы за твоей могилой какое то время, у нас то можно и не присматривать, нельзя ни красить, ни убирать..
Мне полегче..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:39
Цитата:
Главное, не перестарайся с похоронами, скромненько так сделай, а то твои копачи тебя обратно раскопают, золото и брильянты начнут искать в гробу! Мой начальник заказал себе на похороны цыганок с медведями, песни Высоцского из колонок по всему маршруту. Каждую годовщину поправляют его могилу. Руссака за барона приняли местные бомжи. Ищут себе копейку в его яме!
drakon:
Главное, не перестарайся с похоронами, скромненько так сделай, а то твои копачи тебя обратно раскопают, золото и брильянты начнут искать в гробу! Мой начальник заказал себе на похороны цыганок с медведями, песни Высоцского из колонок по всему маршруту. Каждую годовщину поправляют его могилу. Руссака за барона приняли местные бомжи. Ищут себе копейку в его яме!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:48
Цитата:
Твой начальник, наверное Генералом - был?
Но полковником - точно...
Доктор СИЗО:
! Мой начальник заказал себе на похороны цыганок с медведями,
! Мой начальник заказал себе на похороны цыганок с медведями,
Твой начальник, наверное Генералом - был?
Но полковником - точно...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:52
Наверное, на 2-х вышках, стоял одновременно?
А ты, высоты - боялся - наверное?...
А ты, высоты - боялся - наверное?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:56
Цитата:
Мой начальник был начальником конструкторского бюро.Будь проще дракон, не ищи того, что сам не положил!
drakon:
Мой начальник был начальником конструкторского бюро.Будь проще дракон, не ищи того, что сам не положил!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:00
Цитата:
Он там что на зоне, людей собирал разбирал?
Доктор СИЗО:
начальником конструкторского
начальником конструкторского
Он там что на зоне, людей собирал разбирал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:01
Цитата:
Вышек у нас не было, под землей мы работали, конкурс был среди сидельцев, 30 человек на 1 комбайн! Питание и снабжение московское!
drakon:
Вышек у нас не было, под землей мы работали, конкурс был среди сидельцев, 30 человек на 1 комбайн! Питание и снабжение московское!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:02
Цитата:
Ниче себе конкурс..
Третью руку собирать, или четвертую ногу зэку..
Конструкторы...
Доктор СИЗО:
конкурс был среди сидельцев, 30 человек на
конкурс был среди сидельцев, 30 человек на
Ниче себе конкурс..
Третью руку собирать, или четвертую ногу зэку..
Конструкторы...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:14
Комментарий удален модератором.
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- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1235
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 18:27
Цитата:
Ты, если выражаешь какие-то претензии, - называй чётко - какие комментарии,
---
Возьми любой коммент животного или докторишки - нарушение. Тут и искать не надо, достаточно прочитать. Но это если захочешь.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 17:28]
Victor Yang:
шли к
шли к
Ты, если выражаешь какие-то претензии, - называй чётко - какие комментарии,
---
Возьми любой коммент животного или докторишки - нарушение. Тут и искать не надо, достаточно прочитать. Но это если захочешь.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 17:28]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 18:35
Цитата:
Это где, такая зона, была?...
Доктор СИЗО:
Вышек у нас не было, под землей мы работали,
Вышек у нас не было, под землей мы работали,
Это где, такая зона, была?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 18:37
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