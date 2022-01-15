Отправлено: - 16:32

drakon:

Мне бы и в Ново-Ильиновке, хорошо было.

Цитата:А, там вообще классно, и наполняться кладбище не будет так быстро как в Рудном.Был бы помоложе, присматривал бы за твоей могилой какое то время, у нас то можно и не присматривать, нельзя ни красить, ни убирать..Мне полегче..