Отправлено: - 18:33

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спрашивает согласие

Доктор СИЗО:

ПОЛУБЕДНЫЕ ТАМ ЗАТАРИВАЮТСЯ

Цитата:Всегда считал и считаю, что спрашивать согласие у НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ и НЕКОМПЕТЕНТНЫХ в медицине людей, это чистый воды уход от ответственности медицинских работников: - если,в данном случае вакцина, прошла все испытания и сертифицирована и абсалютно безопасна, то смело колите и берите ответственность на СЕБЯ, не спрашивая ни у кого никакого согласия: - вы же медики ПРОФЕССИОНАЛЫ, кто лучше вас знает как вакцина воздействует на человека; если человек нездоров в данный момент, или же болеет хроническими болезнями - исследуйте его и принимайте решениеА, то выдумали лотерею, типа гадания на кофейной гуще: пишите или не пишите, потом может и выздоровеете а может и нет.Сами пугают людей, создают нездоровый ажиотаж.Цитата:Что там низкие цены, или товар залежавший??