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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:09
#7261
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Цитата:
drakon:
Дешевле

Приезжай к нам, вдруг твоя ваза разобьется, а тут ты еще 25 лет будешь беззаботно лежать, на возвышенности с красивым видом на Рудный в районе Сергеевки..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:10
#7262
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И главное бесплатно..
Ну сперва конечно, копателей найти, но у нас все включено, звонок и тебя хоть живого...
Только деньги дай..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:24
#7263
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Цитата:
111:
с красивым видом на Рудный в районе Сергеевки..

Мне бы и в Ново-Ильиновке, хорошо было... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:32
#7264
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Цитата:
drakon:
Мне бы и в Ново-Ильиновке, хорошо было.

А, там вообще классно, и наполняться кладбище не будет так быстро как в Рудном.
Был бы помоложе, присматривал бы за твоей могилой какое то время, у нас то можно и не присматривать, нельзя ни красить, ни убирать..
Мне полегче..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:39
#7265
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Цитата:
drakon:

Главное, не перестарайся с похоронами, скромненько так сделай, а то твои копачи тебя обратно раскопают, золото и брильянты начнут искать в гробу! Мой начальник заказал себе на похороны цыганок с медведями, песни Высоцского из колонок по всему маршруту. Каждую годовщину поправляют его могилу. Руссака за барона приняли местные бомжи. Ищут себе копейку в его яме!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:48
#7266
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Цитата:
Доктор СИЗО:
! Мой начальник заказал себе на похороны цыганок с медведями,

Твой начальник, наверное Генералом - был?
Но полковником - точно... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:52
#7267
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Наверное, на 2-х вышках, стоял одновременно?
А ты, высоты - боялся - наверное?... :lol: :-P
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 16:56
#7268
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Цитата:
drakon:

Мой начальник был начальником конструкторского бюро.Будь проще дракон, не ищи того, что сам не положил!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:00
#7269
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Цитата:
Доктор СИЗО:
начальником конструкторского

Он там что на зоне, людей собирал разбирал?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:01
#7270
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Цитата:
drakon:

Вышек у нас не было, под землей мы работали, конкурс был среди сидельцев, 30 человек на 1 комбайн! Питание и снабжение московское!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:02
#7271
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Цитата:
Доктор СИЗО:
конкурс был среди сидельцев, 30 человек на

Ниче себе конкурс..
Третью руку собирать, или четвертую ногу зэку..
Конструкторы...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 17:14
#7272
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1235
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 18:27
#7273
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Цитата:
Victor Yang:
шли к

Ты, если выражаешь какие-то претензии, - называй чётко - какие комментарии,
---
Возьми любой коммент животного или докторишки - нарушение. Тут и искать не надо, достаточно прочитать. Но это если захочешь.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 17:28]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 18:35
#7274
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вышек у нас не было, под землей мы работали,

Это где, такая зона, была?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 18:37
#7275
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Штурмом взяли один из супермаркетов..

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