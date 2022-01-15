Отправлено: - 17:11

Штамм "Омикрон" в Костанайской области еще не выявляли, но учитывая, что он уже есть в столице, Алматы и соседней Актюбинской области, Даулетбаев предполагают, что циркуляция "Омикрона" идет и у нас.