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≡ Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43307
Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на брифинге главный санврач Костанайской области
Отправлено: 15.01.22 - 17:11
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Штамм "Омикрон" в Костанайской области еще не выявляли, но учитывая, что он уже есть в столице, Алматы и соседней Актюбинской области, Даулетбаев предполагают, что циркуляция "Омикрона" идет и у нас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8055
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 17:11
#1
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- Вообще вакцинация подростков с 12 до 18 лет проводится с письменного согласия родителей или законных представителей, и с согласия самого подростка,

Какие же родители в детдоме?
И кстати кто там спрашивает согласие?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8055
Re: Про омикрон, запрет для «синих» и Pfizer - О чем сообщил на...
Отправлено: 15.01.22 - 17:14
#2
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И Астыкжан для нас закрыт..
Жаль..
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