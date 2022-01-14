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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43307
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 14.01.22 - 16:22
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Тридцать лет стабильность и мир оправдывали все. Ими размахивали во все стороны, как главным достижением независимости. А потом вдруг оказалось, что стабильность наша и наш мир – фикция. И существуют они только потому, что за нас как следует не взялись.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4499
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 16:10
#15
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Цитата:
111:

Не повезет сынок тебя в Дубай, еще низвестно, что из него получится! Что он видит у тебя? Какую жизнь? Метания из одного города в другой город! Горы выпитых пивных бутылок! Твои ночные бормотания и бегания с фотоаппаратом на кухню и в туалет для сливания 25 бутылок мочи в унитаз! Полуночное ожидание бешбармака и еда в 3 часа ночи! Во что ты жизнь превратил своей семьи? Кошмар да и только! Короче мужик, жди в будущем бунта в семье! Сейчас они терпят, им не на что, просто жить без твоих денег!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8055
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 16:13
#16
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Сейчас они терпят, им не на что, просто жить без твоих денег!

Квартиры на них же висят, да и на жене две их штуки..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4499
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 16:23
#17
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Цитата:
111:

Жалкие отговорки, от бабского бунта еще никто не спасся, и останешься один в пустой рудненской халупе. Рано или поздно бабы берутся за ум! И самая ненужная вещь в ее новой жизни? Правильно!! Дряхлый алкоголик с кучей болезней!!! До точки развода она тебе в любви клясться и горбатого лепить!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 16:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8055
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 16:33
#18
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Дряхлый алкоголик с кучей болезней!!! До

После меня возьмет какого нибудь Галкина, молодого..
Че еще старухам надо..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4499
Ержан ЕСИМХАНОВ: Что такое стабильность?
Отправлено: 15.01.22 - 16:49
#19
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Цитата:
111:

Да нет, все будет проще, еще при твоей жизни придет к тебе от них ответка! Они будут наслаждаться жизнью, а ты будешь минималку пенсию на 30 дней растягивать! Вот тебе интернациональный брак по казахстанскому сценарию!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 16:50]
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