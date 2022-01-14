Отправлено: - 17:35

Fasd: Это не 5 мкр-н а возле остановки 5 магазин исправьте.

[Исправлено: Серый волк, 14.01.2022 - 14:37]

Цитата:Ну все местные вроде догадались, а приезжие чиновники... им сейчас вообще не до этого.Они с портретами бегают, документы подчищают, лозунги смотрят как без тендера-шмендера перевесить.Но есть способ.Напишите в переходе баллончиком с краской: "Аблязо прийди! переход почисть"Дело абсолютно беспалевное, если кто-то туда попытается спуститься вы услышите по грохоту тел, или отборным выражениям сами знаете какого языка.Если сильно боитесь напишите тому Аблязу, он разместит в глобальной паутине.Глобальную паутину прочитают в Нурсултане.После этого уверяю вас переход отчистят так, как никогда в жизни ничего не чистили, возможно даже вместе с ступеньками.Но это исключительно от усердия.Ещё туда для соблюдения порядка посадят блоХпост, из дюжины полицаев.Та что будет у вас образцовый переход, как в самом лучшем городе Нурсултане и даже лучше!