Re: Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к...

Отправлено: - 11:55

Походу из всех акимов области к митингующим вышли и не просто вышли , а и вели диалог с агрессивно настроенными к власти народом, всего лишь двое: аким Мангистауской области Ногаев Н., и что отрадно, наш аким - А.Б.Мухамбетов. Честь им и хвала. На результат переговоров, специально, не обращаем внимания. Естественно: - он нулевой. Речь идёт о элементарной человеческой смелости.

Остальные руководили вверенными регионами, из глубокого, совсем глубокого, законсперированного подполья, как батька Ковпак в тылу фашистов.