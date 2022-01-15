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≡ Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к митингующим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43306
Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к митингующим
Отправлено: 15.01.22 - 10:22
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Аким Актюбинской области впервые после беспорядков на главной площади решил встретиться с журналистами. Главный вопрос: почему Ондасын Оразалин, с которым так хотели встретиться митингующие, так и не вышел к толпе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8039
Re: Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к...
Отправлено: 15.01.22 - 10:22
#1
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Все таки оправдал доверие..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
207
Re: Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к...
Отправлено: 15.01.22 - 11:22
#2
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свистит как всегда. Спрятался в кабинете под столом и дрожал
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
31
Re: Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к...
Отправлено: 15.01.22 - 11:37
#3
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Просто памперсы не помогали, как диарея прошла, так и вышел.
А если бы инопланетяне захватили планету, а я сидел в кабинете с Брюсом Уиллисом, готовил план отторжения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2378
Re: Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к...
Отправлено: 15.01.22 - 11:55
#4
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Походу из всех акимов области к митингующим вышли и не просто вышли , а и вели диалог с агрессивно настроенными к власти народом, всего лишь двое: аким Мангистауской области Ногаев Н., и что отрадно, наш аким - А.Б.Мухамбетов. Честь им и хвала. На результат переговоров, специально, не обращаем внимания. Естественно: - он нулевой. Речь идёт о элементарной человеческой смелости.
Остальные руководили вверенными регионами, из глубокого, совсем глубокого, законсперированного подполья, как батька Ковпак в тылу фашистов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23844
Re: Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к...
Отправлено: 15.01.22 - 13:22
#5
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Оразалин - спас область... :-o
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lelik1375
* lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
431
Re: Аким Актюбинской области рассказал, почему не вышел к...
Отправлено: 15.01.22 - 14:23
#6
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Жителей нашей области несомненно беспокоит поведение акима Актюбинской области. Как впрочем, и других областей. Видимо на Архимеда все...
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