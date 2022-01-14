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≡ В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43305
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 14.01.22 - 19:59
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Акорды
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11937
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 15.01.22 - 10:12
#15
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А помните великий фильм.
Холодное лето 53 ?

Прямо очень напоминают события и все персонажи точно прослеживаются.
После ухода Сталина сколько там осталось НКВДшного отребья?
Амнистия. вышли бандиты и банды грабить и громить все на своем пути.
Арестован их Масимов, берия
Два потитзэка Лузга и Копалыч.
Начальник пристани - которого не оповестили. Не было циркуляра обсуждать.
Он отказывается.
Местный милиционер
Я тебя оповестил! Берия арестован!
:lol: :lol:

Токаеву предстоит решить ещё и этот вопрос.
Таких СИЗО тысячи по стране.
Сидящие когда-нибудь выйдут.
Эти надзиратели в погонах никогда не выйдут из тюрьмы, даже выходя на пенсию!
Люди с минимальным кругозором, с отсутствием образования и профдеформацией сознания. Для них все другие люди, не в погонах - четвертый сорт, которым никто не давал права задавать вопросы....
:lol: :lol: :lol:

Социальная реабилитация таких - очень сложная задача.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11937
Re: В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 15.01.22 - 10:19
#16
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Кстати именно хорошие тестовые вопросы президентам и например кандидату на пост мэра NY Нью-Йорк в корне изменили этот город. Он тогда за несколько лет преобразился до неузнаваемости. Из преступного, где нерекомендовалось с собой носить больше 20 долларов он стал оазисом общественных безопасных пространств.

Такие вопросы студентов изменили затем и Лондон.
В который новый мэр Борис въезжал на велосипеде!
Немыслимое прежде дело для консервативной общественности!

А Австралия, города которой из пыльной бывшей колониальной страны выросли в города с лучшими в мире общественным пространствами, в страну в которую можно стремиться жить.
:lol: :lol: :lol:

Задавайте вопросы граждане!
Не бойтесь!
Ваш берия арестован!
:lol:
Возможно вас ждет, может быть не весна, но возможно оттепель.
Если вы этого захотите!


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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1767
В Акмолинской и Костанайской областях отменили режим ЧП
Отправлено: 15.01.22 - 12:19
#17
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Вот интересно, режим ЧП отменили, а спиртное купить нельзя. Это власти так народ успокаивают, снимают социальную напряжённость? И как понимать теперь это постановление о продаже алкоголя начальника ДВД в свете снятия режима ЧП, почему нет никаких комментариев? Если раньше продажу алкоголя остановили в связи с ЧП, то сегодня продажа остановлена просто по прихоти начальства? Вот из-за таких непонятных штучек и ничем необоснованных ограничений нет у населения доверия к власти. Интересно, в странах демократии начальник полиции может диктовать бизнесу условия по собственной прихоти?
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