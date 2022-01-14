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А помните великий фильм.Холодное лето 53 ?Прямо очень напоминают события и все персонажи точно прослеживаются.После ухода Сталина сколько там осталось НКВДшного отребья?Амнистия. вышли бандиты и банды грабить и громить все на своем пути.Арестован их Масимов, берияДва потитзэка Лузга и Копалыч.Начальник пристани - которого не оповестили. Не было циркуляра обсуждать.Он отказывается.Местный милиционерТокаеву предстоит решить ещё и этот вопрос.Таких СИЗО тысячи по стране.Сидящие когда-нибудь выйдут.Эти надзиратели в погонах никогда не выйдут из тюрьмы, даже выходя на пенсию!Люди с минимальным кругозором, с отсутствием образования и профдеформацией сознания. Для них все другие люди, не в погонах - четвертый сорт, которым никто не давал права задавать вопросы....Социальная реабилитация таких - очень сложная задача.