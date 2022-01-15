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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 483 из 483«1...481482483
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 10:50
#7231
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Цитата:
Тимур Гафуров: Остальные заметил по жалобам. Отреагировал.


Хм..
Мда уж..
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 10:54
#7232
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Рашка - можно, Колбидостан - нельзя!

Вы передергиваете. Ваш пост был удален из-за оскорбления в адрес нескольких пользователей. И то, что вы исказили ники этих пользователей не отменяет факта оскорбления.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4490
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 11:01
#7233
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Слово Лицемер, услышанное от не нашего Земели, не считаю оскорблением на форуме. Так называли в нашей части одного прапорщика, заведуещего склада противогазов. Лица у солдат, от сытной еды и физических упражнений увеличивались на 1, 2,3 размера. Прапор с помощью особого циркуля мерял солдату лицо, и выдавал новый противогаз большего размера.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1232
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 11:01
#7234
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Как оскорбил? Назвал старыми маразматиками?! Так это же все понимают!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1232
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 11:16
#7235
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Цитата:
Тимур Гафуров:

У кого-то комменты правят, мои же сразу удаляют.Вы будете мне сейчас доказывать, что у вас ровное отношение ко всем?! Ну-ну...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 11:36
#7236
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Так вот кто без конца лайки ставит...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14804
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:00
#7237
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Цитата:
Уже не ваш земляк: А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?!

Ты, если выражаешь какие-то претензии, - называй чётко - какие комментарии, а не требуй редакцию их найти.
Это всё равно что тебя обворуют, ты вызовешь полицию, а что у тебя украли не скажешь, не дашь полного описания, приметы, но будешь требовать чтобы нашли.
Ты сам лезешь на рожон, при этом НАРУШАЯ ПРАВИЛА, а потом жалуешься на якобы предвзятое отношение редакции, истерики устраиваешь. Это инфантилизм какой-то. Не нравится действия редакции - не участвуй в обсуждениях, не читай форум. Ну или обсуждай в личке с глав(в)редом, при этом какие-то аргументы приведя, а не истерики.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4490
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:02
#7238
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Если есть информация, можно попытаться подготовить комментарий к печати! У тебя и Дракоши, если начать редактировать ваши комментарии, останутся точки и запятые!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14804
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:02
#7239
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Цитата:
111:
Дети родные и его, им то само собой, хотя юридически они не оформлены.

Если они юридически не оформлены (он их не усыновил, отцом в СОР не значится) - значит дети не его для государства и наследство им не положено. Значит, отец - единственный наследник.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14804
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:10
#7240
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Цитата:
alex_60:
а если там нету денег? это же государственное пособие. по закону.

Единовременная выплата на погребение из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение, в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете (далее – ИПС) средств. В случае, если остаток пенсионных накоплений на ИПС получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:11
#7241
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Цитата:
Victor Yang:
Значит, отец - единственный наследник.

А, вот так даже..
Но если бы по закону, то детям, жене в равных долях, и отцу, или нет?
Просто если мы получим, то нужно вме отдать вдове или оставить что то и отцу?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:12
#7242
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Цитата:
Victor Yang:
пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете (далее – ИПС) средств. В

Это как понять?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8039
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:13
#7243
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Тоже на это натыкался и ничего не понял
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14804
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.01.22 - 12:19
#7244
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Цитата:
111:
Просто если мы получим, то нужно вме отдать вдове или оставить что то и отцу?

Отец первее в очереди чем сестры и братья. Как положено по закону - тому и дадут. Остальное - по совести.
Цитата:
111:
Это как понять?

Ну МРП сколько там было? около 3000? Вот около 157 тысяч и получите из его пенсионных накоплений. Вам нужно к юристу или в ЦОН. Я не могу точно сказать.
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