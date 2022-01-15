Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 742 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трассы закрыты в Костанайской области из-за непогоды
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43305
Трассы закрыты в Костанайской области из-за непогоды
Отправлено: 15.01.22 - 12:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно прогноза погоды на 15-16 января в Костанайской области ожидается метель, гололед, порывы ветра 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более. Департамент по ЧС обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от дальних поездок.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8039
Re: Трассы закрыты в Костанайской области из-за непогоды
Отправлено: 15.01.22 - 12:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То митинг перекрыл нам кислород
Короновирус в окружение берет
Чиновник с палкой нагоняет
Зима дороги закрывает...
И Елбасы нет, где же он
О наш великий Посейдон?
Уж он то точно разрулил бы...
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2659
Трассы закрыты в Костанайской области из-за непогоды
Отправлено: 15.01.22 - 12:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS