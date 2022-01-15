Слово Лицемер, услышанное от не нашего Земели, не считаю оскорблением на форуме. Так называли в нашей части одного прапорщика, заведуещего склада противогазов. Лица у солдат, от сытной еды и физических упражнений увеличивались на 1, 2,3 размера. Прапор с помощью особого циркуля мерял солдату лицо, и выдавал новый противогаз большего размера.
Уже не ваш земляк: А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?!
Ты, если выражаешь какие-то претензии, - называй чётко - какие комментарии, а не требуй редакцию их найти. Это всё равно что тебя обворуют, ты вызовешь полицию, а что у тебя украли не скажешь, не дашь полного описания, приметы, но будешь требовать чтобы нашли. Ты сам лезешь на рожон, при этом НАРУШАЯ ПРАВИЛА, а потом жалуешься на якобы предвзятое отношение редакции, истерики устраиваешь. Это инфантилизм какой-то. Не нравится действия редакции - не участвуй в обсуждениях, не читай форум. Ну или обсуждай в личке с глав(в)редом, при этом какие-то аргументы приведя, а не истерики.
alex_60: а если там нету денег? это же государственное пособие. по закону.
Единовременная выплата на погребение из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение, в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете (далее – ИПС) средств. В случае, если остаток пенсионных накоплений на ИПС получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.
Victor Yang: пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете (далее – ИПС) средств. В
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