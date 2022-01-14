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Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43305
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 15:56
Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23841
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 20:14
Цитата:
Я бы тоже - назвал так...
maxsaf:
Улица ОДКБ уже есть где-нибудь?)
Улица ОДКБ уже есть где-нибудь?)
Я бы тоже - назвал так...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 908
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 14.01.22 - 21:27
Цитата:
В Алма-ате был такой район выше улицы Калинина. Улицы Яблочная, Грушевая, вишнёвая... Местные называли этот район "Компот"
Серый волк:
Вишневая Кош Грушовая Кош
Вишневая Кош Грушовая Кош
В Алма-ате был такой район выше улицы Калинина. Улицы Яблочная, Грушевая, вишнёвая... Местные называли этот район "Компот"
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 02:56
Цитата:
Местные называли этот район "Компот"
---
Это шедевр! Вот чего не отнять у народа, так это то, как он метко прозвища даёт.
serg kost:
Местные называли этот район "Компот"
---
Это шедевр! Вот чего не отнять у народа, так это то, как он метко прозвища даёт.
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 02:57
Цитата:
Я бы тоже - назвал так...
---
Где-то загрустило одно животное...
drakon:
Я бы тоже - назвал так...
---
Где-то загрустило одно животное...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4466
Re: Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего...
Отправлено: 15.01.22 - 05:22
Цитата:
-----У нас таких по 5-6 таких улиц с одинаковыми названиями .
maxsaf:
У нас таких пол-деревни
У нас таких пол-деревни
-----У нас таких по 5-6 таких улиц с одинаковыми названиями .
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 06:50
Цитата:
Сходи с утра к своему бургомистру в деревне со своим предложением. Может и разрешить прицепить новую табличку к твоему дому? Вышли фото....
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 06:52]
drakon:
Сходи с утра к своему бургомистру в деревне со своим предложением. Может и разрешить прицепить новую табличку к твоему дому? Вышли фото....
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 06:52]
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 07:01
Цитата:
Это точно, был в Рашке в Екатеринбурге у своей тети. Удивился названию улицы, где она живет. КАПСУЛЬНАЯ))))Тетя обьяснила, что все улицы у них такие... Взрывателей, Снарядные, Минные, Крышечные, Стабилизаторные, Подкалиберные... мракобесие какое то....
Уже не ваш земляк:
Это точно, был в Рашке в Екатеринбурге у своей тети. Удивился названию улицы, где она живет. КАПСУЛЬНАЯ))))Тетя обьяснила, что все улицы у них такие... Взрывателей, Снарядные, Минные, Крышечные, Стабилизаторные, Подкалиберные... мракобесие какое то....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14943
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 07:16
Цитата:
Абайка, ты зачем у дохтора аккаунт спер?
Доктор СИЗО:
Это точно, был в Рашке в Екатеринбурге у своей тети.
Это точно, был в Рашке в Екатеринбурге у своей тети.
Абайка, ты зачем у дохтора аккаунт спер?
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 07:39
Цитата:
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 07:40]
maxsaf:а что такое аккаунт? Если что, Абайка мой друг не признанный....скоро примет мою заявку и мы узаконим наши отношения )))) 93им будет другом...
[Исправлено: Доктор СИЗО, 15.01.2022 - 07:40]
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 10:06
Цитата:
Если что, Абайка мой друг не признанный....скоро примет мою заявку и мы узаконим наши отношения ))))
---
Первый случай в Казахстане - узаконивание отношений между "мужчинами"! А кто-то тут Европу гейской называет...
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 09:58]
Доктор СИЗО:
Если что, Абайка мой друг не признанный....скоро примет мою заявку и мы узаконим наши отношения ))))
---
Первый случай в Казахстане - узаконивание отношений между "мужчинами"! А кто-то тут Европу гейской называет...
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 15.01.2022 - 09:58]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8039
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 10:28
Читал уже сотня тысяч, с моим голосом..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2378
Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия – Астана
Отправлено: 15.01.22 - 12:10
Цитата:
Может другое: через пару десятков лет, эти таблички как исторические реликвии будут продавать на аукционах или из под полы ( в зависимости от режима правящей власти) за бешенные деньги?? Как гитары Д.Леннона и П.Маккартни или палочки Р.Старра.
alex_60:
мне за казахов стыдно стало.
мне за казахов стыдно стало.
Может другое: через пару десятков лет, эти таблички как исторические реликвии будут продавать на аукционах или из под полы ( в зависимости от режима правящей власти) за бешенные деньги?? Как гитары Д.Леннона и П.Маккартни или палочки Р.Старра.
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