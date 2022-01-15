Отправлено: - 12:00

Уже не ваш земляк: А не ты ли тут ТОЖЕ требовал, чтобы удаляли комменты, в которых используются эти слова - Рашка, русня и подобные?!

Цитата:Ты, если выражаешь какие-то претензии, - называй чётко - какие комментарии, а не требуй редакцию их найти.Это всё равно что тебя обворуют, ты вызовешь полицию, а что у тебя украли не скажешь, не дашь полного описания, приметы, но будешь требовать чтобы нашли.Ты сам лезешь на рожон, при этом НАРУШАЯ ПРАВИЛА, а потом жалуешься на якобы предвзятое отношение редакции, истерики устраиваешь. Это инфантилизм какой-то. Не нравится действия редакции - не участвуй в обсуждениях, не читай форум. Ну или обсуждай в личке с глав(в)редом, при этом какие-то аргументы приведя, а не истерики.